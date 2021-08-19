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Ведущая Нового канала топлес похвасталась загорелыми ягодицами в провокационной позе

19 августа 2021, 06:27

Ведущая украинского канала и интервьюер Анна Олицкая побаловала поклонников пляжным зрелищем.

Анна Олицкая
Анна Олицкая / instagram.com/anna_olitskaya/

Блогер и телеведущая Анна Олицкая отдыхает на Миконосе, и дразнит поклонников и поклонниц нескромными кадрами, на которых демонстрирует шикарное тело, почти не прикрытое одеждой на жарком острове.

Телеведущая Анна Олицкая похвасталась в своем Instagram новым кадром, на котором позировала с бокалом ледяного напитка лежа на животе. Анна без лифчика сверкнула аппетитными ягодицами, которые не смогли прикрыть розовые трусики.

"Встречаю самый красивый закат)", - пишет она.

Анна Олицкая
Анна Олицкая / instagram.com/anna_olitskaya/

"Шикарный вид в моменте!", "У вас идеальная фигура", "Фантастика просто! Очень красиво", "Шикарные ножки Анна", "Богиня", "Попа красива", - пишут в комментариях.

Ранее Анна Богдан разделась и поразила красотой в прозрачном белье

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