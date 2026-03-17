Разбила сердца фанатам: "Баффи" Сара Мишель Геллар сообщила тяжелую новость

Поклонникам сериала "Баффи - истребительница вампиров" будет тяжело принять это.

Баффи — истребительница вампиров 2026 - Сара Мишель Геллар сделала заявление о судьбе сериала

С 1997 по 2003 год на экраны выходил молодежный телесериал "Баффи - истребительница вампиров" о жизни просто американской школьницы Баффи Саммерс, которая переезжает в небольшой сонный городок Саннидейл. Он оказывается настоящим сосредоточием темных сил, которые предстоит побороть девушке в компании верных друзей.

Сериал успешно продержался 7 сезонов и прошел испытание временем - повторные трансляции неизменно собирали у экранов множество зрителей. В 2025 году поклонников "Баффи" ждал сюрприз - было объявлен перезапуск сериала. К своей роли Истребительницы должна была вернуться Сара Мишель Геллар, она же была исполнительным продюсером проекта.

Увы, на днях Геллар сообщила об остановке съемок. Эта новость стала для нее большим разочарованием, призналась актриса. Впрочем, Сара не теряет надежду на перезапуск. "Если апокалипсис наступит... вы по-прежнему можете связаться со мной", - добавила она.

Как сообщает издание Deadline вероятной причиной закрытия проекта стали проблемы с пилотным эпизодом. Режиссером продолжения "Баффи" была Хлоя Чжао; по слухам, ее видение франшизы не совпало с тем, каким ее представляли себе в стриминговом сервисе Hulu, который был инициатором перезапуска.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Баффи - истребительница вампиров Баффи - истребительница вампиров - американский молодежный телесериал с Сарой Мишель Геллар в главной роли о судьбе американской девушки, обладающей сверхчеловеческими силами. Сериал создан по мотивам одноимённого полнометражного фильма 1992 года. По сюжету Баффи переезжает в городок Саннидейл, переполненный потусторонними существами, которых ей поручено истреблять. В 1999—2004 выходил телесериал спин-офф "Ангел", повествующий о дальнейшей судьбе вампира с душой Ангела, покинувшего Саннидейл и истребительницу Баффи и переехавшего жить в Лос-Анджелес, сообщает Википедия.

