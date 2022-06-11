Рассчитано на украинцев: Галкин анонсировал концерты в Лондоне и Варшаве

Галкин готовится выступать перед украинцами?/ УНИАН

Российский юморист Максим Галкин, который продолжает поддерживать Украину в жестоком противостоянии против россии, выступая на концертах и высмеивая тупость российской пропаганды.

Артист провел тур по Израилю, где посмеялся над Скабеевой и Соловьевым. ТАк, в Сети появилось видео, как Галкин смеется с пропагандистов, которые называют его предателем Родины из-за антивоенной позиции. "Я говорю "Нет войне" – они называют меня предателем. Они говорят: "Мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границ с Россией". Для чего? Это нормально? Нравится, не нравится – НАТО расширяется", – сказал со сцены Галкин.

Теперь же на своей странице в Instagram артист анонсировал концерты в Лондоне и Варшаве, где сейчас живет огромное количество украинцев.

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Комментаторы также стали писать, что ждут выступления артиста в Киеве, после того, как закончится война.

Отметим, шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине.

Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.