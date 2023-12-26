Рамина Эсхакзай впервые призналась, почему рассталась с женихом

В отношениях с Евгением Прониным, по словам блогерши, "что-то всегда было не так".

https://stars.glavred.info/ramina-eshakzay-vpervye-priznalas-pochemu-rasstalas-s-zhenihom-10528295.html Ссылка скопирована

Рамина Эсхакзай рассказала, почему рассталась с Евгением Прониным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

Украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай пять лет состояла в романтических отношениях с юристом Евгением Прониным. До полномасштабной войны пара обручилась, но жить вместе долго и счастливо им было не суждено - весной 2023 года Эсхакзай и Пронин объявили, что разрывают помолвку и прекращают отношения.

Оба партнера на интервью твердили, как один, что расставание было экологичным и взвешенным, и это все, что они расскажут публике. Однако недавно блогерша все же решила приоткрыть тайну.

Так в YouTube-проекте "30+" она призналась, что чувствовала себя в отношениях с Евгением одинокой. К тому же им постоянно приходилось преодолевать недоразумения, притираться и преодолевать себя. Также Эсхакзай беспокоило, что между временем с ней и досугом с друзьями Пронин далеко не всегда выбирал ее.

видео дня

"Когда я встречалась с Евгением, у нас что-то всегда было не так. Какие-то скандалы на праздники, и это постоянное чувство одиночества… На прошлый Новом году я просто плакала, потому что я хотела провести это время дома, а он хотел с другой парой встретиться и провести время не так, как я себе думала. Мне было одиноко, даже в отношениях. ... Я последний год отношений чувствовала себя одинокой. Например, в начале отношений, когда мы ехали на отдых, я думала, что мы едем вдвоем, а он такой: "Я позвал друзей". Затем идем в ресторан – тоже самое. Эти друзья… А я хочу побыть с человеком один на один, я ему когда-то говорила: "Слушай, я понимаю, что ты любишь своих друзей, но я хочу побыть с тобой один на один", - призналась журналистка.

Впрочем, Рамина Эсхакзай отметила, что действительно рассталась с Евгением Прониным без скандалов - бывшие возлюбленные чувствовали, что их роман угасает и они оба несчастны. Поэтому точку решили поставить вместе.

Ранее украинский шоумен Владимир Остапчук подтвердил, что женился в третий раз. Также он намекнул, что скоро вместе со своей молодой женой, журналисткой Екатериной Полтавской, отпразднует первую годовщину.

Также стало известно, что Ирине Билык сделали предложение руки и сердца на Рождество. Об этом рассказала сама певица в беседе с поклонниками про необычные подарки на зимние праздники.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.