Рамина Эсхакзай рассталась с женихом-юристом через месяц после разрыва помолвки

Пять лет отношений Эсхакзай и Пронина закончились не пышной свадьбой, а печальным расставанием.

https://stars.glavred.info/ramina-eshakzay-rasstalas-s-zhenihom-yuristom-cherez-mesyac-posle-razryva-pomolvki-10464430.html Ссылка скопирована

Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин расстались / instagram.com/raminalalala

Украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай месяц назад разорвала помолвку со своим бойфрендом, юристом Евгением Прониным. Пара обручилась больше года назад, но из-за полномасштабной войны в Украине пышной свадьбы так и не состоялось - оба партнера решили, что сейчас есть дела поважнее, а любить друг друга можно и без штампа в паспорте.

Теперь на страницах возлюбленных в Instagram и вовсе появилось сообщение о том, что они больше не пара. Эсхакзай и Пронин отметили, дабы избежать пересудов и сплетен, что решение расстаться они приняли не из-за чьей-либо неверности, обмана или какой-либо другой формы психологического или физического насилия.

Также экс-возлюбленные подчеркивают, что их разрыв - результат взвешенного, обдуманного и цивилизованного решения, которое многим сможет послужить примером того, как взрослые люди должны решать проблемы в отношениях.

видео дня

"Всем привет! Мы хотим сообщить, что мы больше не пара. Последние пять лет были наилучшими и успешными в нашей жизни. Мы завершаем наши отношения с уважением и поддержкой друг друга. В наших отношениях не было обманов, измен или физических издевательств. Мы не хотим давать никаких комментариев по поводу причин нашего расставания. Грязного белья не будет. Хотим быть примером того, как взрослые люди принимают взвешенные решения! Спасибо друг другу за все!" - пишут Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин.

Ранее продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк совершил каминг-аут и рассказал, что теперь живет вместе с бойфрендом.

Также американская певица Бритни Спирс опровергла слухи про свой развод с молодым актером Сэмом Асгари - папарацци напрасно старались "развести" пару, у которой в семейной жизни все в порядке.

Другие новости: