Радовались оккупации Украины: Кошмал рассказала о неприятной поездке в Кишинев

Украинская актриса Анна Кошмал отказалась говорить на русском языке в Молдове, за что ее решили "высмеять" пророссийские жители города Кишинев.

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Анна Кошмал рассказала о встрече с пророссийскими жителями Кишинева / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

В своем Instagram она рассказала о том, что в Молдове была проездом и возвращалась с отдыха в Украину. Самолетом летела до Кишинева, а потом – домой. Впрочем, у актрисы оставалось еще свободное время, поэтому она решила прогуляться по Кишиневу.

Впечатления негативные, поскольку она встретила местных пророссийски настроенных граждан. Они называли Кошмал якобы российской актрисой и радовались оккупации Украины.

"За это короткое время здесь произошло уже несколько ситуаций, когда по моему нежеланию разговаривать на русском закачивали глаза или смеялись (например, работница аэропорта, к которой я обратилась за помощью в поиске сумки). Как оказалось, меня здесь очень хорошо знают, даже слишком. Меня повсюду узнавали и некоторые даже говорили, что я их российская актриса и что они рады, что части Украины уже нет", - сказала Анна. видео дня

Также она добавила, что не хотела бы в целом говорить что-то негативное о Молдове исходя из "встречи". Тем более были и приятные эмоции – в гостинице работает сотрудницы, которая отнеслась к актрисе с уважением.

"Мне бы не хотелось по нескольким людям судить всех других граждан этой страны, но впечатление испорчено полностью. Мою нервную систему поддержала лишь милая девушка на ресепшене отеля, которая мило говорила со мной на английском и отнеслась к нам с уважением и пониманием", - подчеркнула Анна Кошмал.

Ранее Анна Кошмал ответила на слухи про развод с загадочным мужем – актриса намекнула, что со своим супругом они вместе. Отметим, ее муж Иван непубличный, девушка фотографии с ним не публикует.

Напомним, Анна Кошмал показала нежную романтику с мужем - "фантомом". Она опубликовала фото с супругом, но его не показала.

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