"Работа занимала 24/7 времени": Мишина пояснила, почему ее сын долго жил в Крыму

Актриса Ксения Мишина после родов отдала сына на воспитание родителям, а сама строила карьеру, чтобы обеспечивать семью.

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Ксения Мишина и ее сын Платон / коллаж Главред, фото Instagram

Известная украинская актриса Ксения Мишина (звезда сериала "Крепостная" и бывшая героиня реалити-шоу "Холостячка") рассказала о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в роли матери-одиночки. Об этом артистка рассказала в Instagram-stories.

Мишина родила сына Платона в довольно юном возрасте − 22 года. Артистка не была замужем и рассталась с отцом своего первенца еще до его рождения. И Мишина говорит, что понимала –ей самой придется нести ответственность за жизнь мальчика. Поэтому, утверждает актриса, ей и пришлось оставить мальчика на маму, которая живет в Севастополе, во временно оккупированном Россией Крыму. И строить карьеру, чтобы обеспечивать себя и сына

"Спасибо судьбе за то, что она мне подарила такую прекрасную маму. Сколько бы разногласий у меня с ней не было бы, я всегда знаю, что она была моей подушкой безопасности, относительно моего сына. И пока я взбиралась по своим горам, она помогала мне с сыном", – написала Мишина.

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Актриса не стала скрывать, что Платон до 7 лет жил с ее мамой в Севастополе, ведь ей пришлось работать 24 часа в сутки.

"Забрать Платона я смогла, когда ему было 7 лет. И именно тогда, когда у меня появилась возможность нанять няню, потому что моя работа занимала 24/7 времени. С этого момента у меня началась серьезная практика над ролью матери. Быть одновременно мамой и папой – это задание не из легких. Но основное личное правила в отношениях с сыном – это не воспитывать, а растить, любить и принимать", – подытожила она.

Смотрите на видео интервью Ксении Мишиной:

Напомним, видео того, как система ПВО в Киеве отражает ракетную атаку русских оккупантов в ночь на 16 мая, появилось в соцсетях экс-супруги киевского наркодилера Юрия Чернецкого певицы Инны Вороновой и актрисы Ксении Мишиной.

При этом Воронова на видео даже сообщила свою локацию. Мишина этого делать не стала, но от хейта это ее не спасло.

Пытаясь защититься от хейтеров, актриса обратила их внимание - мол, в Киеве продолжают работать онлайн-камеры, на которых "видно абсолютно все, что происходило".

"Я очень ответственно отношусь ко всему, что публикую, поскольку понимаю, насколько любая информация может иметь значение. Я публикую подобные видео, потому что это наша жизнь! И мы должны об этом говорить, кричать, не забывать. Все должны видеть и помнить, что война продолжается и ракеты летают", – подчеркнула Мишина.

Позднее актриса публично извинилась за свое поведение.

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