"Уничтожал морально": Мишина призналась, общается ли с улепетнувшим в США Эллертом

Ксения Мишина, которая была главной героиней 1-го сезона шоу "Холостячка", рассказала, общается ли она с экс-возлюбленным Александром Эллертом.

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Ксения Мишина / скриншоты из видео

Популярная украинская актриса Ксения Мишина (звезда сериала "Крепостная"), которая несколько лет назад была главной героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", немного рассказала о том, общается со своим бывшим избранником, победителем того самого шоу, комиком и сценаристом Александром Эллертом. Немного разоткровенничалась девушка в интервью Славе Демину.

"Это такой триггер. Мы были на телевидении, мы жили вместе, мы транслировали свою личную жизнь. Ну конечно, что людям интересно. Но все. Мы расстались, все, до свидания. Общение мы не поддерживаем. Он что-то там писал, но я не отвечаю", – поделилась артистка.

Плюс ситуацию усугубляет то, что после начала полномасштабной украино-российской войны Эллерт покинул Украину и выехал в США.

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Демин уточнил, поддерживал ли Эллерт Ксению морально после 24 февраля 2022-го. Она ответила лаконично.

"Уничтожал морально, давай так", - сказала девушка.

Напомним, ранее известная украинская поп-певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) похвасталась спортивной, подтянутой фигурой в соблазнительном белье через год после родов.

Другая молодая мама, дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, также не осталась за бортом и засветила свои пикантные формы в леопардовом купальнике.

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