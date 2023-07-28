Пятерняшки из Одессы: где они и как выглядят

Несколько лет назад Украину буквально всколыхнула история одной семьи. Через два года после первого ребенка, у пары из Одессы родились единственные в Украине пятерняшки - трое мальчиков и две девочки.
Так в одночасье, Оксана Кобелецкая стала мамой-героиней, обладательницей счастья в шестикратном размере.
Между тем, появление на свет малышей было не простым. Муж Оксаны, Сергей Семенов, бросил многодетную маму практически сразу. Он также прославился тем, что отказался признавать детей своими, фактически подло и трусливо сбежав от ответственности.
Единственным человеком, кто поддержал Оксану в ее непростом материнстве, стала ее мама. Так, участвуя в одном из украинских шоу, мама Оксаны показывала свою рутину. Как готовит, фасует продукты, насколько налажена система быта в их квартире. Сама же бабушка шестерых внуков признавалась, что им пришлось пройти через огромные трудности.
Когда малыши были совсем крошками, они много болели, один за другим. Старшей девочке не доставалось внимания. И Оксана, и ее мама "работали" на износ, пытаясь выжить со своими детьми.
"Оглядываясь назад, могу сказать, что стало легче. В те минуты (в роддоме - авт.) я даже не представляла, что меня ждет. Переживала за их жизнь, здоровье, даже не могу передать, сколько всего тогда было разных страхов и опасений. Когда все дети родились живыми и стабильными. Когда они дышали, когда начали есть. Когда выписали из реанимации, когда постепенно начали набирать вес все лучше и лучше. Когда выписали из больницы, когда все с новым и новым обследованием снимали диагнозы, свойственные глубоко недоношенным. Подняли головы, поползли, сели, поднялись, вылезли зубы, пошли и наконец побежали. Начали разговаривать, звуки, слова, предложения! Поплыли, стали на самокат и на велосипед. И это все умножить на 5", - делилась она недавно своими эмоциями.
После рождения пятерняшек, Оксана получила в подарок от государства и города шестикомнатную квартиру и микроавтобус, на котором возила сыновей и дочек в детсад.
Сейчас Оксана ведет свой блог в Instagram и зарабатывает на этом. После начала полномасштабного вторжения террористической России в Украину, Оксана с детьми перебралась в Португалию.
Оксана также рассказывала в своем блоге, что отправляет своих 5-леток в португальскую школу. Она тогда добавляла, что мечтает о том, чтобы в Украине поскорее закончилась война и дети пошли в свой украинский детский сад.
Напомним, ранее украинская актриса и звезда комедийного шоу Елена Кравец, которая редко делится моментами из своей личной жизни, показала фото своих младших детей-двойняшек.
Ранее также украинская певица Камалия, которая недавно сообщила, что разводится со своим мужем-пакистанским миллионером, надела короткие шорты и отправилась на прогулку со своими детьми-двойняшками.
Главред также сообщал, что дети-двойняшки артистки Аллы Пугачевой учатся в элитной школе в Тель-Авиве. Более того, по ее окончании, дети смогут поступить в любой ВУЗ США и Европы, так как дипломы этой школы принимаются в этих странах.
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