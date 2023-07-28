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Пятерняшки из Одессы: где они и как выглядят

Алена Кюпели
28 июля 2023, 10:45 обновлено 28 июля, 11:01
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Про одесских пятерняшек знает практически каждый украинец. Что с ними сейчас, разбирался Главред.
Одесские пятерняшки уже ходят в школу
Одесские пятерняшки уже ходят в школу / Коллаж Главред, фото Instagram/odessafiver

Несколько лет назад Украину буквально всколыхнула история одной семьи. Через два года после первого ребенка, у пары из Одессы родились единственные в Украине пятерняшки - трое мальчиков и две девочки.

Так в одночасье, Оксана Кобелецкая стала мамой-героиней, обладательницей счастья в шестикратном размере.

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Отличная одесская семейка
Отличная одесская семейка / Instagram/odessafiver

Между тем, появление на свет малышей было не простым. Муж Оксаны, Сергей Семенов, бросил многодетную маму практически сразу. Он также прославился тем, что отказался признавать детей своими, фактически подло и трусливо сбежав от ответственности.

Одесские пятерняшки и их старшая сестра Алиса
Одесские пятерняшки и их старшая сестра Алиса / Iinstagam/odessafiver

Единственным человеком, кто поддержал Оксану в ее непростом материнстве, стала ее мама. Так, участвуя в одном из украинских шоу, мама Оксаны показывала свою рутину. Как готовит, фасует продукты, насколько налажена система быта в их квартире. Сама же бабушка шестерых внуков признавалась, что им пришлось пройти через огромные трудности.

Когда малыши были совсем крошками, они много болели, один за другим. Старшей девочке не доставалось внимания. И Оксана, и ее мама "работали" на износ, пытаясь выжить со своими детьми.

Оксана со своей мамой самостоятельно растит шестерых детей
Оксана со своей мамой самостоятельно растит шестерых детей / Instagram/odessafiver

"Оглядываясь назад, могу сказать, что стало легче. В те минуты (в роддоме - авт.) я даже не представляла, что меня ждет. Переживала за их жизнь, здоровье, даже не могу передать, сколько всего тогда было разных страхов и опасений. Когда все дети родились живыми и стабильными. Когда они дышали, когда начали есть. Когда выписали из реанимации, когда постепенно начали набирать вес все лучше и лучше. Когда выписали из больницы, когда все с новым и новым обследованием снимали диагнозы, свойственные глубоко недоношенным. Подняли головы, поползли, сели, поднялись, вылезли зубы, пошли и наконец побежали. Начали разговаривать, звуки, слова, предложения! Поплыли, стали на самокат и на велосипед. И это все умножить на 5", - делилась она недавно своими эмоциями.

Пятеро новорожденных детей
Пятеро новорожденных детей / Instagram/odessafiver

После рождения пятерняшек, Оксана получила в подарок от государства и города шестикомнатную квартиру и микроавтобус, на котором возила сыновей и дочек в детсад.

Сейчас Оксана ведет свой блог в Instagram и зарабатывает на этом. После начала полномасштабного вторжения террористической России в Украину, Оксана с детьми перебралась в Португалию.

Оксана также рассказывала в своем блоге, что отправляет своих 5-леток в португальскую школу. Она тогда добавляла, что мечтает о том, чтобы в Украине поскорее закончилась война и дети пошли в свой украинский детский сад.

Пятерняшки из Одессы живут в Португалии
Пятерняшки из Одессы живут в Португалии / Instagram/odessafiver

Напомним, ранее украинская актриса и звезда комедийного шоу Елена Кравец, которая редко делится моментами из своей личной жизни, показала фото своих младших детей-двойняшек.

Ранее также украинская певица Камалия, которая недавно сообщила, что разводится со своим мужем-пакистанским миллионером, надела короткие шорты и отправилась на прогулку со своими детьми-двойняшками.

Главред также сообщал, что дети-двойняшки артистки Аллы Пугачевой учатся в элитной школе в Тель-Авиве. Более того, по ее окончании, дети смогут поступить в любой ВУЗ США и Европы, так как дипломы этой школы принимаются в этих странах.

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