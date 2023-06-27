Редкое фото: Елена Кравец показала, как подросли ее двойняшки

Украинская актриса и звезда комедийного шоу Елена Кравец, которая редко делится моментами из своей личной жизни, показала фото своих младших детей-двойняшек.
Оказалось, что Елена искала детский летний лагерь для своих уже подросших детей. Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram.
Поиски были очевидно не из легких, и фото выше - лучшая иллюстрация процессу.
По словам Елены Кравец, она искала такой лагерь, чтобы там было красиво и, чтобы дети могли попробовать себя в народных ремеслах.
"А еще, чтобы было также вкусно и спокойно, как у бабушки, только в лагере", - говорит она.
Напомним, ранее Елена Кравец интервью для ЖВЛ призналась, почему же на самом деле ушла из "Квартала". Кравец не отрицает, что между всеми актерами студии давно установились даже не дружеские, а семейные отношение - они взрослели и развивались вместе, поэтому для нее было крайне важно уйти на мажорной ноте.
Ранее стало известно, что команду Студии "Квартал-95" покинул комик и шоумен Александр Эллерт, который работал там автором шуток. Новость он сообщил через полгода после переезда в США.
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