Редкое фото: Елена Кравец показала, как подросли ее двойняшки

Актриса Елена Кравец не часто балует своих фоловеров личными фото.

https://stars.glavred.info/redkoe-foto-elena-kravec-pokazala-kak-podrosli-ee-dvoynyashki-10481314.html Ссылка скопирована

Елена Кравец не часто показывает своих детей-двойняшек / 1+1

Украинская актриса и звезда комедийного шоу Елена Кравец, которая редко делится моментами из своей личной жизни, показала фото своих младших детей-двойняшек.

Оказалось, что Елена искала детский летний лагерь для своих уже подросших детей. Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня

Дети Елены Кравец уже доросли до самостоятельной поездки в лагерь / Instagram/lennykravets

Поиски были очевидно не из легких, и фото выше - лучшая иллюстрация процессу.

Дети Елены Кравец уже доросли до самостоятельной поездки в лагерь / Instagram/lennykravets

По словам Елены Кравец, она искала такой лагерь, чтобы там было красиво и, чтобы дети могли попробовать себя в народных ремеслах.

"А еще, чтобы было также вкусно и спокойно, как у бабушки, только в лагере", - говорит она.

Дети Елены Кравец уже доросли до самостоятельной поездки в лагерь / Instagram/lennykravets

Напомним, ранее Елена Кравец интервью для ЖВЛ призналась, почему же на самом деле ушла из "Квартала". Кравец не отрицает, что между всеми актерами студии давно установились даже не дружеские, а семейные отношение - они взрослели и развивались вместе, поэтому для нее было крайне важно уйти на мажорной ноте.

Ранее стало известно, что команду Студии "Квартал-95" покинул комик и шоумен Александр Эллерт, который работал там автором шуток. Новость он сообщил через полгода после переезда в США.

Вас также может заинтересовать: