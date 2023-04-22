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В сеть попали фото элитной школы, в которую ходят двойняшки Пугачевой и Галкин

Алена Кюпели
22 апреля 2023, 15:53 обновлено 22 апреля, 16:08
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Диплом элитной школы будет котироваться в ВУЗах Великобритании и США.
Максим Галкин с детьми
Максим Галкин с детьми / Instagram

Жизнь российской певицы Аллы Пугачевой не дает покоя "хорошим русским". Они не устают писать о том, что делает, куда ходит, что ест и чем занимается певица и ее семья.

Не остаются без внимания и дети Пугачевой и Галкина - двойняшки Лиза и Гарри. Так, по информации телеграмм-канала "Не Малахов", дети артистки учатся в элитной школе в Тель-Авиве. Более того, по ее окончании, дети смогут поступить в любой ВУЗ США и Европы, так как дипломы этой школы принимаются в этих странах.

"Элитная частная школа The King Solomon School, расположенная на севере от Тель-Авива, была создана четыре года назад Вячеславом Мирилашвили - бывшим совладельцем "ВКонтакте" и самым молодым долларовым миллиардером террористической России", - сообщает канал.

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Кроме того, известно, что плата за обучение в ней составляет 6 тысяч шекелей в месяц на одного ребенка (60 тысяч гривен). В классе не более 15 детей; доска, к которой подключается iPad; ежедневные уроки английского; среди учеников — дети политиков и бизнесменов. Выпускники школы получают диплом международного бакалавриата, с которым можно поступать в любые университеты мира, в том числе в вузы Великобритании и США.

Напомним, ранее путинист Филипп Киркоров, главный павлин российской эстрады, который перекроил себя до неузнаваемости, неожиданно решил ответить юмористу Максиму Галкину, который в отличие от Фили не поддержал военное нападение России на Украину.

В частности, Киркоров отреагировал на шутку Галкина относительно своих странных нарядов в эфире программы "Ты не поверишь!" на пропагандистском канале НТВ.

Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину в кровавой войне с Россией, показал неожиданное фото своей супруги Аллы Пугачевой. На фото певица и жена Галкина танцует в легком летнем платье, игриво поднимая подол. "Одна из любимых фотографий. Два года назад на моём 45-летии", - подписал фото сам юморист.

Ранее также Алла Пугачева, которая не стала мириться с совестью и высказалась в отношении военного нападения страны-агрессора России на Украину, неожиданно обратилась к своему бывшему другу, композитору и "путинисту" Илье Резнику.

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