Пьяная Волочкова опозорилась тупостью во время интервью

Анастасия Волочкова не понимает, что от нее хотят во время интервью.

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Анастасия Волочкова, похоже, допилась до деменции / скриншот

Про российскую балерину Анастасию Волочкову можно говорить вечно. Ее танцы, песни, пьяные выходки стали тем самым образом, который следует за Волочковой, где бы она не была.

На этот раз, у балерины решили взять интервью и задать ей нестандартные вопросы. Волочкова, мало того, что не смогла понять о чем идет речь, а и стала нести ересь о том, как она голышом отдыхает на Мальдивах.

Российские пропагандистские Телеграмм-каналы поделились позорным видео Волочковой.

видео дня

В начале журналистка спрашивает Волочкову, гуглила ли та свое имя. Волочкова искренне не понимает о чем речь, выдав лаконичное "Что"?

Второй вопрос, на который балерина тоже не смогла найти ответ в своей пьяной базе данных был о том, спрашивала ли Волочкова о том, знают ли люди, кто она такая. "Вы?" - снова не догнала балерина.

На видео - безуспешные попытки Волочковой понять, о чем вопросы:

А потом, она просто стала нести бред о том, что она уезжает на Мальдивы, чтобы от нее все отцепились (неценз - авт.), загорает там голышом, чтобы привезти чудесный загар.

Напомним, ранее российская королева шпагатов Анастасия Волочкова угодила в скандал, но на этот раз не с бокалом и шпагатом, а в разборки, касающиеся ее дочери.

Напомним, ранее стало известно о том, что Волочкова нашла себе кавалера взамен женатого Джигурды. Новый "лучший друг" Прохор Шаляпин предпочитает женщин постарше.

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