"Мат и оскорбления": путинистка Успенская требует компенсации за позорное интервью

Любовь Успенская попала в очередной некрасивый скандал.

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Любовь Успенская / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Российская певица Любовь Успенская, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, продолжает поддерживать собственную популярность с помощью скандалов.

Теперь в немилость престарелой певицы попала журналистка, которая решила не публиковать неинтересное интервью с пенсионеркой. Как пишут пропагандисты, некоторое время назад Успенская стала гостьей YouTube-шоу Лауры Джугелии.

Причем, как рассказали инсайдеры, инициатива съемки исходила именно от Успенской — ей хотелось подробно поговорить о происходящем в жизни.

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"Интервью отсняли, но из-за количества негатива, который Успенская выплеснула в сторону коллег, его решили не выпускать, — рассказали источники на съемочной площадке. — Досталось опять путинисту Филиппу Киркорову, а также другим медийным персонам. Давно мы не слышали столько мата, оскорблений, ругани… "Резать" материал певица была категорически не согласна, Лаура же не захотела становиться участницей разбирательств с доброй половиной шоу-бизнеса".

Теперь она обрывает телефон и требует, чтобы материал все же вышел.

"Успенская вынесла всем мозг, звонила Джугелии, угрожала чуть ли не расправой, мол, той стоит "ходить и оглядываться" после такого отношения, — продолжает источник. — Но и на этом не успокоилась. После подключилась адвокат артистки Елена Сенина. Она пошла дальше — потребовала миллионную компенсацию за то, что ее клиентка, видите ли, потратила столько времени, и не получила желаемого результата. Кроме того компенсацию должны, по ее мнению, заплатить и ей. Это уже получается какое-то вымогательство!", - жалуются пропагандисты.

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Отметим, недавно появилось видео, на котором Любовь Успенская была в довольно странном виде. Некоторые комментаторы в соцсетях даже предположили, что она пьяная. При этом путинистка все время нервно мотала на руку волосы маленькой девочки.

А также Любовь Успенская назвала свою дочь "талантливой телкой", да еще и сказала, что ей повезло иметь такую богатую маму. Сидящая рядом Татьяна, только и могла, что молча краснеть, ведь Успенской рот закрыть было невозможно.

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