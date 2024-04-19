Резко стало плохо: путинистка Успенская экстренно вызвала скорую

Путинистка находилась в своей квартире, когда ей стало плохо.

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Путинистку Успенскую госпитализировали / Коллаж Главред, фото Instagram/ uspenskayalubov_official

Предательница и путинистка, бывшая киевлянка Любовь Успенская, которая недавно получила паспорт гражданина РФ, неожиданно обратилась за срочной медицинской помощью.

По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, Успенская обратилась к врачам из-за проблем с сердцем.

"Певице резко стало плохо — участилось сердцебиение. Медики приехали на Мосфильмовскую улицу. Сейчас ей оказывают помощь", - сообщают пропагандисты.

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Успенской потребовалась медицинская помощь / Скриншот Mash

Кто такая Любовь Успенская? Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

Отметим, что буквально накануне появилась информация о том, что в террористической России стали массово отказываться от выступлений Киркорова, а стали "уважать" шансон в лице путинистки Успенской.

Ранее путинистка Успенская опозорила дочь на всю Россию. Пропутинская "королева шансона" наладила отношения с дочерью Татьяной Плаксиной и теперь таскает ее по всем шоу, чтобы она стала звездой эстрады. Девушке пришлось сделать пластику.

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