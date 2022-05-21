"Путинистка" Королева может лишиться имущества в Москве

Наташа Королева может лишиться дохода/ Instagram

Украинка Наталья Королева может лишиться своего бизнеса и источника дохода в Москве.

По информации российских СМИ, пылко любящая россию Королева, которая на 9 мая прыгала в пилотке от радости вместе со своим мужем-стриптизером, получила повестку в суд.

Оказалось, что здание, в котором у певицы был салон красоты в московском жилом комплексе "Воробьевы горы", требуют признать самовольной постройкой.

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И хотя ранее рашистке уже удалось отстоять права на него, 16 мая власти подали кассационную жалобу на решение суда. Это значит, что Королева по-прежнему может лишиться помещения, которое сейчас сдает в аренду.

Напомним, певица украинского происхождения Наташа Королева показала, как веселится на вечеринке в честь 9 мая в россии, пока войска рф обстреливали мирных жителей на ее родине.