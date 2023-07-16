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Путинистка Дана Борисова увеличила своей 15-летней дочери губы

Анна Подгорная
16 июля 2023, 20:54 обновлено 16 июля, 20:55
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В Сети поступок ведущей расценили, как непозволительный по отношению к дочери Борисовой.
Дана Борисова с дочерью Полиной
Дана Борисова накачала губы дочери-подростку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/danaborisova_official

Российская телеведущая Дана Борисова построила скандальную карьеру в стране-оккупанте. Ее нарко- и алкозависимость, а также эпатажные высказывания и выходки уже стали притчей во языцех. И хоть ведущая давно уже "чиста", и старается вести себя благопристойно, это ей получается далеко не всегда.

Например, недавно на своей странице в Instagram она опубликовала фото своей единственной 15-летней дочери Полины, которая только закончила школу. С легкой руки мамы девочка "надула" себе губы.

Борисова была крайне горда результатом - сама она не раз и не два прибегала к инъекционной косметологии и пластической хирургии. Правда, не в столь юном возрасте.

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"Сделали ей новые губки, добавили 0,4 гиалуронки", - написала ведущая, и поинтересовалась у подписчиков их мнением про преображение Полины.

Стоит отметить, что поступок ведущей, как матери, большинство ее читателей не поддержало - многие были убеждены, что начинать колоть губы для увеличения их объема в 15 лет все же слишком рано.

дочь Даны Борисовой
Дана Борисова накачала губы дочери-подростку / instagram.com/danaborisova_official

Ранее пропутинская балерина Анастасия Волочкова, которую подозревают в алкоголизме, после нескольких "нетрезвых" выходов в свет заявила, что приняла решение отказаться от алкоголя.

Также другая российская ведущая-путинистка Лера Кудрявцева решила начать карьеру певицы. Свою первую песню она сплагиатила - исполнила хит украинской группы Real O, в которую в конце двухтысячных входила Регина Тодоренко.

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