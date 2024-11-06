Путинист Филипп Киркоров обманывал всю РФ - правда известна

Филиппа Киркорова поймали на вранье.

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Филипп Киркоров врал россиянам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Филипп Киркоров наврал о секрете своей фигуры

Охранник путиниста рассказал правду

Российский певец Александр Иванов рассказал секрет накаченного тела певца Филиппа Киркорова, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину.

Как сообщил Иванов в беседе с Павлом Волей, охранник путиниста разоблачил ложь, которую Киркоров всем рассказывал.

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Отметим, недавно Филипп показал накачанные бицепсы на "Новой волне" в Сочи, тогда он заявил, что его день начинается в пять утра с плавания, затем тренажерный зал, упражнения и так до 10 часов утра.

Иванов же после этого решил узнать секрет формы коллеги и лично поинтересовался у него об этом.

"Я зашел к нему в гримерку у него были абсолютные кубики, у него были накачанные мышцы. Я говорю: „Филя, а что происходит?". Он говорит: „Саня, в пять утра встаю и бегом. Вот Гриша Лепс 50, а я 52 километра бегом. Потом штанга, потом гири, там все". А мне охранник говорит: „Врет!"", — рассказал музыкант.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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