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"Путин очень щедрый": что известно о возвращении Аллы Пугачевой в РФ

Элина Чигис
15 октября 2024, 22:27
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Ирина Нельсон считает, что Алла Пугачева не сможет долго жить за границей.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Алла Пугачева может вернуться в РФ / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Российская певица Ирина Нельсон, которая поддерживает вторжение РФ в Украину, заявила, что Алла Пугачева вернется в Россию, когда "все устаканится" и никто ей не помешает. Отметим, Пугачева смело осуждает террористическую политику Кремля и уехала с семьей из страны-оккупанта в 2022 году.

Как заявила путинистка в интервью для пропагандистских росСМИ, диктатор Путин очень щедрый и разрешит Пугачевой вернуться.

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"Я думаю, что да, она приедет. Потому что президент РФ Владимир Путин, по-моему, говорил, что мы не будем препятствовать никому, пусть возвращаются. Он — очень щедрый, у него сердце — любвеобильное. Когда все устаканится, я думаю, что она вернется", — сказала Нельсон.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такая Алла Пугачева?

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

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