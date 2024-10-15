"Путин очень щедрый": что известно о возвращении Аллы Пугачевой в РФ

Российская певица Ирина Нельсон, которая поддерживает вторжение РФ в Украину, заявила, что Алла Пугачева вернется в Россию, когда "все устаканится" и никто ей не помешает. Отметим, Пугачева смело осуждает террористическую политику Кремля и уехала с семьей из страны-оккупанта в 2022 году.
Как заявила путинистка в интервью для пропагандистских росСМИ, диктатор Путин очень щедрый и разрешит Пугачевой вернуться.
"Я думаю, что да, она приедет. Потому что президент РФ Владимир Путин, по-моему, говорил, что мы не будем препятствовать никому, пусть возвращаются. Он — очень щедрый, у него сердце — любвеобильное. Когда все устаканится, я думаю, что она вернется", — сказала Нельсон.
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
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