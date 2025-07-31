"Пусть меня не ищут": куда пропал Николай Гнатюк на самом деле

Вы узнаете:
- Где живет Николай Гнатюк
- Планирует ли он выступать на сцене
Украинский известный музыкант Дмитрий Гершензон признался, где сейчас находится звезда украинской эстрады – певец Николай Гнатюк.
В интервью для Oboz.ua Дмитрий отметил, что Николай живет в Германии и не планирует выступать на концертах.
"Насколько мне известно, Николай живет в Германии. Сейчас больше общаюсь с его братом. Толя рассказывал, что ему до сих пор звонят по телефону с просьбой передать брату предложение выступить с концертом. А Николай отвечает: "Говори, что я пока не пою, пусть меня не ищут", – заявил Гершензон.
Также он уточнил, что Гнатюк всегда был интересным человеком, а иногда даже мистическим.
"Николай Васильевич мог во время концерта увидеть только ему видимую "черную дыру" на сцене, в которую, как он считал, нельзя ступать. А вот там, мол, можно. Ну он такой, как говорится, довольно суеверный. В этом очень похож на своего земляка – Василия Ивановича Зинкевича", – добавил Дмитрий.
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О персоне: Николай Гнатюк
Николай Гнатюк – советский и украинский эстрадный певец. Заслуженный артист РСФСР (1980). Народный артист РСФСР (1988).
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