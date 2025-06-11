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"От крыши до первого этажа": РФ уничтожила дом украинского известного певца

Элина Чигис
11 июня 2025, 14:03
573
Евгений Мильковский тяжело переживает потерю.
Евгений Мильковский
Евгений Мильковский - новое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евгений Мильковский, скрин видео

Кратко:

  • Евгений Мильковский рассказал о родном доме
  • Что он думает о россиянах

Украинский известный певец и солист рок-группы "Нервы" Евгений Мильковский сообщил, что россияне разрушили его родной дом в Покровске Донецкой области.

Как рассказал артист в интервью российскому телеканалу "Дождь", ему больно смотреть на все ужасы, что совершает страна-террорист Россия.

видео дня

"Я не знаю, в какой больной ум может прийти мысль: "Давай я уничтожу все, снесу города, вообще полстраны, убью всех и будет замечательно". Это кто решил? Этот лысый ущербный? Но такова реальность. Мой дом разрушило просто. По центру здания, от крыши до первого этажа, все просто разорвано снарядом. Все друзья пишут, что мы якобы больше туда никогда не вернемся", – сказал певец.

Разрушенный дом Мильковского
Разрушенный дом Мильковского / фото: скрин видео

Также оккупанты уничтожили и множество зданий, где Евгений проводил много времени в юности. Артист высказался и о россиянах, которые молчат о преступлениях армии РФ.

Евгений Мильковский
Евгений Мильковский / фото: instagram.com, Евгений Мильковский

"Люди все разные и почти все плохие в этом мире. Мне кажется, что очень малое количество людей пытаются в чем-то разобраться. Мне не нравится то, что происходит. Очевидно, что мы все делаем неправильно. Доносить мысль можно хоть тысячу раз, но больше влияют обстоятельства и условия, в которых люди живут. Как воспитывали людей, которые верят или не верят во что-то. Почему он такой? Я не знаю. А кто-то, как и я когда-то, в Покровске сдает металл и бутылки, и ему так безразличны политические разговоры. Он думает о том, что ему сегодня поесть", - добавил Мильковский.

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Отметим, как сообщал Главред, хореограф Елена Шоптенко поздравила сына Алексея с 7-летием и празднование в этом году стало особенным для мальчика, поскольку он провел его со своими собственными друзьями. Также хореограф отметила, что ее сын очень повзрослел и она любит его все больше и с особым теплом.

А также Мурат Налчаджиоглу поздравил единственную дочь Софию, которая родилась в браке с предательницей Ани Лорак, с днем рождения. Соне исполнилось 14 лет и по этому поводу бизнесмен опубликовал видео, в котором показал, как выросла девочка.

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Что такое группа "Нервы"?

"Нервы" — рок-группа из Украины, созданная в 2010 году в Киеве вокалистом и гитаристом Евгением Мильковским. 22 мая 2012 года в Москве состоялся дебют альбома "Все, что вокруг". Группа гастролировала по России, Украине, Беларуси и Казахстану. Несколько композиций группы используются как саундтреки к российским сериалам.
В 2015 году, несмотря на начало войны в Украине, группа подписала контракт с российским лейблом Gazgolder, владельцем которого является пророссийский певец Баста, незаконно посещавший Крым. Далее группа переехала в Москву.

После начала полномасштабного вторжения, группа заявила о прекращении выступлений в России. После этого группа была внесена в список запрещенных исполнителей в России.

В мае 2022 года лидер группы Мильковский написал первую песню на украинском языке.

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