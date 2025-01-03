"Убить представителя ТЦК": известный украинский музыкант попал в громкий скандал

Участник рок-группы Burned Time Machine уже бъяснил свой поступок.

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Мирослав Щербак расстроил своих коллег / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мирослав Щербак

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Мирослав Щербак призвал украинцев бить работников ТЦК

Музыкант уже осознал свою ошибку и извинился

Украинский музыкант Мирослав Щербак высказал свое мнение о представителях ТЦК в очень резкой форме.

На своей странице в Instagram Мирослав призвал "бить и убивать ТЦК" и он считает, что это обязанность каждого украинца.

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"Долг каждого украинца – убить представителя ТЦК. Нас не должно интересовать, в форме он или без. Так же, как мы не должны искать "добрых россиян". Мы не должны искать хороших ТЦК. Мы должны держаться вместе", - написал Щербак.

Со временем музыкант удалил публикацию, а потом извинился за свой поступок.

Мирослав Щербатюк - скандальное заявление о ТЦК / фото: скрин instagram.com, Мирослав Щербатюк

"Я лично хочу извиниться перед теми работниками ТЦК и работниками полиции, которые достойно выполняют свою работу. Сказать, что я сказал ерунду - это не сказать ничего. Не существует такого слова, которое может описать эту ситуацию, в которую я сам себя поставил и в которую поставил наш народ", – заявил Мирослав.

Также Щербак оправдался тем, что у него есть страх, который вызвали последние новости.

"Мне страшно... Под давлением последних новостей, под давлением моего социального пузыря, который я сам себе создал. У меня было ощущение, что лучше уже не будет. Это был большой крик о том, что я попал. Думаю ли я так на на самом деле? Абсолютно нет! Я сделал ошибку, я начал раскол общества", - подытожил музыкант.

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