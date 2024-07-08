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"Пытались убить": во время атаки РФ на Украину завалило квартиру украинского музыканта

Элина Чигис
8 июля 2024, 20:37
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Николай Пацюк поделился кадрами со своей квартиры после атаки российских оккупантов.
Николай Пацюк
Николай Пацюк чудом выжил во время обстрела Киева / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pacuuuk/

Украинский популярный музыкант Николай Пацюк рассказал, что дом в Киеве, где он живет, пострадал от сегодняшней жуткой атаки со стороны страны-оккупанта России.

В своих соцсетях Николай показал кадры, как выбирался с близкими из разрушенной квартиры и отметил, что выжили они благодаря тому, что успели спрятаться в коридоре по правилу "двух стен".

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Также пострадала не только квартира звезды, но и сгорел его автомобиль.

"Сегодня нас пытались убить. Мы выжили, потому что были в коридоре. Чудом живы, выбрались из завалов, целые. Квартиру завалило, машина сгорела, не знаю, уцелело ли что-то дома", — рассказал артист.

Телеграмм-канал Show must go on опубликовал кадры, как Пацюк выбирался из квартиры:

Имущество Николая Пацюка пострадало от российской атаки
Имущество Николая Пацюка пострадало от российской атаки / фото: скрин t.me/theshowmustgoon24

Кто такой Николай Пацюк?

Николай Пацюк – украинский музыкант родом с Киевщины. Он раньше играл в стиле абсурдного панка и ню-метал, а сейчас радует инди-треками. Известные песни артиста — "Ранок починається не з кави", "Інтертоп", "1%" и другие.

Атака РФ по Украине - что известно

Утром в понедельник, 8 июля, по всей Украине объявлена воздушная тревога - страна-агрессор РФ нанесла по стране ракетный удар. В Киевской области раздавались взрывы.

В Кривом Роге зафиксировано сразу несколько попаданий, в частности, по админзданию одного из промышленных предприятий города.

Также, страна-агрессор Россия ударила ракетами по Покровску в Донецкой области.

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