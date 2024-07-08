"Пытались убить": во время атаки РФ на Украину завалило квартиру украинского музыканта

Украинский популярный музыкант Николай Пацюк рассказал, что дом в Киеве, где он живет, пострадал от сегодняшней жуткой атаки со стороны страны-оккупанта России.
В своих соцсетях Николай показал кадры, как выбирался с близкими из разрушенной квартиры и отметил, что выжили они благодаря тому, что успели спрятаться в коридоре по правилу "двух стен".
Также пострадала не только квартира звезды, но и сгорел его автомобиль.
"Сегодня нас пытались убить. Мы выжили, потому что были в коридоре. Чудом живы, выбрались из завалов, целые. Квартиру завалило, машина сгорела, не знаю, уцелело ли что-то дома", — рассказал артист.
Телеграмм-канал Show must go on опубликовал кадры, как Пацюк выбирался из квартиры:
Кто такой Николай Пацюк?
Николай Пацюк – украинский музыкант родом с Киевщины. Он раньше играл в стиле абсурдного панка и ню-метал, а сейчас радует инди-треками. Известные песни артиста — "Ранок починається не з кави", "Інтертоп", "1%" и другие.
Атака РФ по Украине - что известно
Утром в понедельник, 8 июля, по всей Украине объявлена воздушная тревога - страна-агрессор РФ нанесла по стране ракетный удар. В Киевской области раздавались взрывы.
В Кривом Роге зафиксировано сразу несколько попаданий, в частности, по админзданию одного из промышленных предприятий города.
Также, страна-агрессор Россия ударила ракетами по Покровску в Донецкой области.
Вас может заинтересовать:
- София Ротару в стильной вышиванке поздравила украинцев с праздником
- Предательница Лиза Ющенко лицемерно отреагировала на обстрел Украины - детали
- Тина Кароль призналась, у кого по ее мнению "один из лучших голосов в Украине"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред