Ротару с Украиной: легендарная певица отреагировала на ракетный обстрел 8 июля

София Ротару поддержала города и людей, которые пострадали от утренней ракетной атаки.

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Ракетный удар 8 июля - реакция Софии Ротару / коллаж: Главред, фото: t.me/United24media, instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару хоть и не дает с начала полномасштабной войны интервью и перестала активно появляться в информационном пространстве, но осталась в Украине, и каждую трагедию, которую принесла в нашу страну страна-террорист, переживает вместе с соотечественниками.

Ужасающий ракетный обстрел утром 8 июля, который смертоносной волной пронесся по Киеву и области, Днепру, Кривому Рогу и Покровску, обрастает леденящими душу подробностями. София Михайловна шокирована утренним ракетным ударом по Украине.

Свои эмоции она выразила в блоге в Instagram. Артистка, за страницей которой наблюдают почти полмиллиона подписчиков, на свою обширную аудиторию продемонстрировала снимок последствий российской агрессии.

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По всей видимости увиденные кадры разбивают Софии Ротару сердце. В такие моменты певице сложно подобрать правильные слова, но она неизменно выражает поддержку и соболезнования соотечественникам.

Ракетный удар 8 июля - реакция Софии Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Кто такая София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





Кто такая София Ротару / Главред

Удар РФ по Украине - что известно:

Утром в понедельник, 8 июля, по всей Украине объявлена воздушная тревога - страна-агрессор РФ нанесла по стране ракетный удар. В Киевской области раздавались взрывы.

В Кривом Роге зафиксировано сразу несколько попаданий, в частности, по админзданию одного из промышленных предприятий города.

Также, страна-агрессор Россия ударила ракетами по Покровску в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний ракетный обстрел россиянами территории Украины. Он подчеркнул, что оккупанты нанесли удары по разным городам страны, включая столицу.

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