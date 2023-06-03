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Пугачева запретила продавать свой замок под Москвой

Алёна Воронина
3 июня 2023, 14:58 обновлено 3 июня, 15:01
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Источники из окружения российской певицы сообщили, что она не хочет продавать имение, потому что оно хранит много приятных воспоминаний ее семьи.
Замок Пугачевой, Алла Пугачева
Пугачева запретила продавать свой замок под Москвой/ коллаж: Главред, фото: teleprogramma.pro, instagram.com/alla_orfey

О том, что российская певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин хотели продать свой замок в селе Грязь под Москвой, долгое время ходило много слухов. В российских СМИ даже сообщали, что имение якобы нашло своего покупателя. Однако сейчас в российских медиа появилась информация, что супруги якобы передумали продавать замок по настоянию Пугачевой.

Информация о таком решении появилась после нескольких месяцев активных обсуждений продажи апартаментов. Об этом сообщило российское СМИ со ссылкой на источник, близкий к звездной семье.

"Пугачева решительно против. Семья не станет этого делать, во всяком случае в ближайшем будущем", – процитировали в СМИ слова своего источника.

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Отмечается, что Алла Пугачева запретила продавать замок в подмосковной деревне Грязь якобы потому, что эта недвижимость хранит много счастливых воспоминаний семьи.

Ранее сообщалось, что все представители семейства легендарной советской певицы Аллы Пугачевой уже покинули пределы страны-агрессора РФ. Последним уехал ее младший внук Дени Байсаров – сын дочери певицы Кристины Орбакайте.

Напомним, ранее сообщалось, что Пугачева лишилась последнего бизнеса в РФ. Этот бизнес был связан с изготовлением обуви. С сайта производителя вдруг исчезла почти вся обувь, которая выпускалась от имени Пугачевой и которая всё еще была в продаже в течение последнего года ‒ после того, как певица покинула РФ и началась пропагандистская кампания по очернению ее имени.

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