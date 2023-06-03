Источники из окружения российской певицы сообщили, что она не хочет продавать имение, потому что оно хранит много приятных воспоминаний ее семьи.

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Пугачева запретила продавать свой замок под Москвой/ коллаж: Главред, фото: teleprogramma.pro, instagram.com/alla_orfey

О том, что российская певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин хотели продать свой замок в селе Грязь под Москвой, долгое время ходило много слухов. В российских СМИ даже сообщали, что имение якобы нашло своего покупателя. Однако сейчас в российских медиа появилась информация, что супруги якобы передумали продавать замок по настоянию Пугачевой.

Информация о таком решении появилась после нескольких месяцев активных обсуждений продажи апартаментов. Об этом сообщило российское СМИ со ссылкой на источник, близкий к звездной семье.

"Пугачева решительно против. Семья не станет этого делать, во всяком случае в ближайшем будущем", – процитировали в СМИ слова своего источника.

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Отмечается, что Алла Пугачева запретила продавать замок в подмосковной деревне Грязь якобы потому, что эта недвижимость хранит много счастливых воспоминаний семьи.

Ранее сообщалось, что все представители семейства легендарной советской певицы Аллы Пугачевой уже покинули пределы страны-агрессора РФ. Последним уехал ее младший внук Дени Байсаров – сын дочери певицы Кристины Орбакайте.

Напомним, ранее сообщалось, что Пугачева лишилась последнего бизнеса в РФ. Этот бизнес был связан с изготовлением обуви. С сайта производителя вдруг исчезла почти вся обувь, которая выпускалась от имени Пугачевой и которая всё еще была в продаже в течение последнего года ‒ после того, как певица покинула РФ и началась пропагандистская кампания по очернению ее имени.

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