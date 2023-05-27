Младший внук от Орбакайте уехал последним: все из семьи Пугачевой убежали из РФ

Уже никто из семьи Аллы Пугачевой больше не живет в стране-агрессоре России. Последним из РФ уехал младший внук Дени Байсаров.

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Алла Пугачева и Кристина Орбакайте / коллаж Главред, фото УНИАН

Все представители семейства легендарной советской певицы Аллы Пугачевой уже покинули пределы страны-агрессора РФ. Последним уехал ее младший внук Дени Байсаров – сын дочери певицы Кристина Орбакайте. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ со сcылкой на бывшую домработницу Пугачевой Людмилу Дороднову.

По ее информации, сама Орбакайте улетела в Америку к своему нынешнему мужу Михаилу Земцову и 11-летней дочери от этого брака Клавдии. Более того, старший сын Орбакайте Никита Пресняков уехал из страны-агрессора еще в прошлом году и тоже живет в США. Причем он, по некоторым данным, продал подаренный бабушкой трехэтажный особняк под Москвой за 200 млн рублей (92 млн гривен).

Интересно, что на младшего внука Дени Байсарова певица переписала квартиру в одном из самых дорогих районов столицы страны-агрессора РФ (сейчас оценивается около 300 млн рублей – 138 млн гривен).

Кристина Орбакайте и ее семья / Instagram

Смотрите видео - "Как в России травят Пугачеву":

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Также сообщалось, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

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