Сказала "да": участник группы Kalush Orchestra сделал предложение девушке прямо на сцене

Один из участников группы Kalush Orchestra, сопилкар и битбоксер Виталий Дужик романтично сделал предложение своей девушке на сцене прямо во время концерта перед всеми зрителями.
Девушка была приятно удивлена и сразу начала плакать. Видео музыкант обнародовал в Instagram.
Романтическое предложение он сделал во время благотворительного концерта коллектива в польском городе Лодзь.
Музыкант поднялся на сцену без сценического грима и держа в руках большой букет цветов. Он позвал к себе свою возлюбленную, а затем встал на одно колено и сделал предложение.
"Ты самая красивая и веселая девушка в мире, с которой я хочу быть всю свою жизнь. Выйдешь за меня?" – сказал Виталий.
После того, как растерянная Евгения ответила "да" и расплакалась от счастья, зал разразился аплодисментами.
Подписчики в комментариях поддержали новоиспеченных жениха и невесту. Они писали:
- "Аж муравьи кожей, поздравляю вас!",
- "Дай Бог вам долгих счастливых лет совместной жизни! Хорошая пара!",
- "Поздравляю, это так трогательно".
Ранее Главред рассказывал, как Kalush Orchestra порвали финал Евровидения-2023. Они открыли Евровидение-2023 победной песней Stefania, и представили новый трек Changes. Зрителей ожидало яркое выступление. Часть шоу была снята в киевском метро, часть артисты исполнили вживую – в новых костюмах и с измененной аранжировкой. Во время их выступления зрители могли увидеть даже принцессу Кэтрин Уэльскую.
Напомним, популярная украинская группа Kalush Orchestra встретился с легендарным американским актером Арнольдом Шварценеггером. Это уже их вторая встреча. На мероприятии музыканты пообщались со звездой Голливуда, поблагодарили за поддержку Украины и сделали фото. Шварценеггер пригласил их на свой саммит в Вене – Austrian World Summit.
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