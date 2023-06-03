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Сказала "да": участник группы Kalush Orchestra сделал предложение девушке прямо на сцене

Алёна Воронина
3 июня 2023, 14:22 обновлено 3 июня, 14:24
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Он подготовил любимой сюрприз и удивил ее своим романтическим поступком.
Kalush Orchestra
Участник группы Kalush Orchestra сделал предложение девушке прямо на сцене/ instagram.com/vietalduzhyk

Один из участников группы Kalush Orchestra, сопилкар и битбоксер Виталий Дужик романтично сделал предложение своей девушке на сцене прямо во время концерта перед всеми зрителями.

Девушка была приятно удивлена и сразу начала плакать. Видео музыкант обнародовал в Instagram.

Романтическое предложение он сделал во время благотворительного концерта коллектива в польском городе Лодзь.

видео дня

Музыкант поднялся на сцену без сценического грима и держа в руках большой букет цветов. Он позвал к себе свою возлюбленную, а затем встал на одно колено и сделал предложение.

"Ты самая красивая и веселая девушка в мире, с которой я хочу быть всю свою жизнь. Выйдешь за меня?" – сказал Виталий.

После того, как растерянная Евгения ответила "да" и расплакалась от счастья, зал разразился аплодисментами.

Подписчики в комментариях поддержали новоиспеченных жениха и невесту. Они писали:

  • "Аж муравьи кожей, поздравляю вас!",
  • "Дай Бог вам долгих счастливых лет совместной жизни! Хорошая пара!",
  • "Поздравляю, это так трогательно".
Виталый Дужик и Евгения
Виталий Дужик с любимой Евгенией/ instagram.com/vietalduzhyk

Ранее Главред рассказывал, как Kalush Orchestra порвали финал Евровидения-2023. Они открыли Евровидение-2023 победной песней Stefania, и представили новый трек Changes. Зрителей ожидало яркое выступление. Часть шоу была снята в киевском метро, часть артисты исполнили вживую – в новых костюмах и с измененной аранжировкой. Во время их выступления зрители могли увидеть даже принцессу Кэтрин Уэльскую.

Напомним, популярная украинская группа Kalush Orchestra встретился с легендарным американским актером Арнольдом Шварценеггером. Это уже их вторая встреча. На мероприятии музыканты пообщались со звездой Голливуда, поблагодарили за поддержку Украины и сделали фото. Шварценеггер пригласил их на свой саммит в Вене – Austrian World Summit.

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