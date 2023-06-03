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Вайкуле анонсировала концерт по сбору средств для Украины

Алена Кюпели
3 июня 2023, 13:26 обновлено 3 июня, 13:39
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Певица Лайма Вайкуле поддерживает Украину не только словами, но и делами.
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле с самого начала стоит на стороне Украины / скриншот YouTube

Латышская певица Лайма Вайкуле, которая не поддержала жестокую войну, развязанную диктатором Путиным в Украине, планирует провести благотворительный концерт в Юрмале.

Главная цель мероприятия, которое пройдет 30 июля, - помощь Украине.

Пропагандистский телеграмм-канал "Самые сливки" опубликовал даже список вероятных участников. Среди них - Вера Брежнева, Андрей Макаревич, Нино Катамадзе, победитель Евровидения Сальвадор Собрал и другие.

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Канал также сообщил, что Вайкуле якобы приглашала выступить Земфиру, но певица отказалась. Также в списке выступающих у Вайкуле - балет Freedom, Мария Маскакова и другие артисты.

Билеты на концерт Лаймы Вайкуле
Билеты на концерт Лаймы Вайкуле / Скриншот Телеграмм

Пропагандисты пишут, что билеты едва ли продаются на мероприятие Вайкуле, но вероятнее всего, что до даты непосредственного концерта, наберется достаточное количество зрителей. Цена на билеты стартует от 75 до 330 евро.

Напомним, ранее Вайкуле пересказала в интервью на YouTube свою беседу з легендарной украинской певицей Софией Ротару. "Она была в Киеве, когда бомбили. Она сказала: "Я не знаю, как я пережила этот момент, как я пережила эту ночь. У меня лекарств не было. Я побежала в бомбоубежище". Это я знаю о Софе", – вспомнила Вайкуле.

Ранее Лайма Вайкуле в эфире YouTube-шоу "И грянул грэм" рассказала, что артист Валерий Меладзе сейчас находится в Испании. Звезда рассказывала о своем грядущем музыкальном фестивале в Латвии, на котором Меладзе, к слову, не будет.

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