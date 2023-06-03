Продала бизнес россиянам из мести: Брэд Питт яро судится с Анджелиной Джоли

Брэд Питт и его бывшая жена Анджелина Джоли даже спустя четыре года после официального развода продолжают вести споры в суде.

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Бред Питт все еще судится с Анджелиной Джоли / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарный голливудский актер/продюсер Брэд Питт и его бывшая супруга, не менее популярная актриса/режиссер Анджелина Джоли через несколько лет после развода продолжают вести споры. Об этом пишет издание Page Six.

59-летний артист обвиняет экс-супругу в том, что она тайно продала часть их совместного бизнеса – французской винодельни Шато Мираваль. По словам Питта, Джоли специально отдала половину акций российскому миллиардеру и торговцу спиртными напитками Юрию Шефлеру.

Сам Питт несколько раз отклонял предложение россиянина о покупке винодельне. А в 2014 году бывшие супруги подписали соглашение, что они не будут продавать свою долю бизнеса без согласия партнера.

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Питт уверен, Джоли не просто так отдала винодельню именно российскому олигарху. Она знает, что Шефлер имеет связи с Путиным и из-за военной агрессии РФ в Украине бизнес того оказался в критическом состоянии. И актер убежден, что Джоли таким своим поступком хотела ему отомстить за судебные тяжбы по поводу опеки над детьми.

"Джоли осуществила продажу без согласия Питта, отказав ему в праве согласия, которое она ему дала раньше. Она давно перестала вносить свой вклад в винодельный бизнес, тогда как Питт вкладывал средства. Анджелина стремится завладеть прибылью, которую она не заработала", – говорится в документах, поданных юристами актера в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

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