Каменских решила отказаться от похудения и рассказала, что случилось

Певица Настя Каменских решила бросить попытки сбросить "дополнительные килограммы".

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Настя Каменских больше не бежит за идеальной формой/ instagram.com/kamenskux

Украинская певица Анастасия Каменских, которая не прекращает появляться в заголовках украинских СМИ, то ли в вопросах личной жизни, то ли похудения, дала интервью изданию ТСН.

В рамках беседы, Каменских также ответила на вопрос о своем похудении и том, почему она передумала настолько сильно фокусироваться на своем теле.

По словам певицы, в последнее время она начала заниматься своим ментальным здоровьем и для нее это важнее фигуры.

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"Да, я действительно немного набрала. Раньше меня бы это парило, но сейчас – нет. Потому что сейчас есть более важные вопросы. Сейчас все, что раньше казалось важным, внезапно потеряло смысл", - говорит она.

Кроме того, певица сообщила, что когда она смотрит на себя в зеркало, она нравится себе. "Даже сейчас я себе нравлюсь и понимаю, что, наверное, сейчас такое время. Так мое тело реагирует на все происходящие вокруг меня события. Потому что дополнительные (я специально не говорю "лишние"!) килограммы – это не всегда о куче сладостей в десять часов вечера. Иногда тело так реагирует на стресс, волнение и переживание", - поясняет набор веса Каменских.

Она также говорит, что не последнюю роль в наборе веса играют гормоны. "Не забываем о гормонах и обмене веществ, ведь у нас уже долгое время гормон стресса на пиковом уровне. Стоит немного успокоиться – снова ракеты или еще какие-нибудь ужасные события", - заявила она.

Каменских добавляет, что если категорически ограничивать себя в еде и на последнем дыхании "пахать" в спортзале, то этот стресс станет еще больше. "Когда придет время, и если мне это нужно будет, я обязательно верну себе форму. Потому что отлично знаю, как это сделать. Я уже много раз через это проходила. И для меня это не проблема. Но сейчас я принимаю себя такой, какой я есть", - делится она.

Напомним, ранее муж певицы, продюсер Потап намекнул на свое возвращение в Украину. На его странице в Instagram появилась серия видео и снимков, подтверждающих это.

Ранее украинская певица Анастасия Каменских попала в скандал. Все разгорелось во время того, как она решила объявить конкурс на своей странице в Instagram, где за подписку предложила выиграть автомобиль класса люкс, а также последний айфон.

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