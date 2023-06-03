УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Каменских решила отказаться от похудения и рассказала, что случилось

Алена Кюпели
3 июня 2023, 13:50 обновлено 3 июня, 14:00
56
Певица Настя Каменских решила бросить попытки сбросить "дополнительные килограммы".
Настя Каменских
Настя Каменских больше не бежит за идеальной формой/ instagram.com/kamenskux

Украинская певица Анастасия Каменских, которая не прекращает появляться в заголовках украинских СМИ, то ли в вопросах личной жизни, то ли похудения, дала интервью изданию ТСН.

В рамках беседы, Каменских также ответила на вопрос о своем похудении и том, почему она передумала настолько сильно фокусироваться на своем теле.

По словам певицы, в последнее время она начала заниматься своим ментальным здоровьем и для нее это важнее фигуры.

видео дня

"Да, я действительно немного набрала. Раньше меня бы это парило, но сейчас – нет. Потому что сейчас есть более важные вопросы. Сейчас все, что раньше казалось важным, внезапно потеряло смысл", - говорит она.

Кроме того, певица сообщила, что когда она смотрит на себя в зеркало, она нравится себе. "Даже сейчас я себе нравлюсь и понимаю, что, наверное, сейчас такое время. Так мое тело реагирует на все происходящие вокруг меня события. Потому что дополнительные (я специально не говорю "лишние"!) килограммы – это не всегда о куче сладостей в десять часов вечера. Иногда тело так реагирует на стресс, волнение и переживание", - поясняет набор веса Каменских.

Она также говорит, что не последнюю роль в наборе веса играют гормоны. "Не забываем о гормонах и обмене веществ, ведь у нас уже долгое время гормон стресса на пиковом уровне. Стоит немного успокоиться – снова ракеты или еще какие-нибудь ужасные события", - заявила она.

Каменских добавляет, что если категорически ограничивать себя в еде и на последнем дыхании "пахать" в спортзале, то этот стресс станет еще больше. "Когда придет время, и если мне это нужно будет, я обязательно верну себе форму. Потому что отлично знаю, как это сделать. Я уже много раз через это проходила. И для меня это не проблема. Но сейчас я принимаю себя такой, какой я есть", - делится она.

Напомним, ранее муж певицы, продюсер Потап намекнул на свое возвращение в Украину. На его странице в Instagram появилась серия видео и снимков, подтверждающих это.

Ранее украинская певица Анастасия Каменских попала в скандал. Все разгорелось во время того, как она решила объявить конкурс на своей странице в Instagram, где за подписку предложила выиграть автомобиль класса люкс, а также последний айфон.

Вас также может заинтересовать:

Настя Каменских
Реклама

Главное за день

Зеленский назвал условие участия Украины на саммите НАТО в Вильнюсе

Зеленский назвал условие участия Украины на саммите НАТО в Вильнюсе

12:40 Политика
"Загнанный зверь, который боится потерять свою жизнь": Зеленский "растоптал" Путина

"Загнанный зверь, который боится потерять свою жизнь": Зеленский "растоптал" Путина

12:31 Украина
Кулеба разнес Орбана: если вы такие умные, убедите Путина вывести войска

Кулеба разнес Орбана: если вы такие умные, убедите Путина вывести войска

11:43 Политика
Все главные новости

Последние новости

14:24

Какой сыр лучше всего подходит для пиццы: как сделать идеальную пиццу

14:22

Сказала "да": участник группы Kalush Orchestra сделал предложение девушке прямо на сценеВидео

14:10

Атака Украины на Москву не доказана, но Киев сможет бить вглубь России – CNNВидео

13:57

В Грузии умерла старушка, называвшая себя матерью Путина - Sun

13:50

Каменских решила отказаться от похудения и рассказала, что случилось

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:26

Вайкуле анонсировала концерт по сбору средств для Украины

13:00

Гороскоп на завтра 4 июня 2023: Рыбам – облегчение, Близнецам – яркий деньВидео

12:50

Продала бизнес россиянам из мести: Брэд Питт яро судится с Анджелиной Джоли

12:40

Зеленский назвал условие участия Украины на саммите НАТО в ВильнюсеВидео

Реклама
12:31

"Загнанный зверь, который боится потерять свою жизнь": Зеленский "растоптал" Путина

11:48

Эксперт пояснил, почему русские обстреливают Киев баллистическими ракетами

11:43

Кулеба разнес Орбана: если вы такие умные, убедите Путина вывести войскаВидео

11:41

Справятся лишь единицы: нужно найти волка среди енотов за 5 секунд

11:26

Выставила старческие ноги без юбки: Лолита устроила танцы в колготкахВидео

10:37

Путин стал "костью в горле" для Южной Африки – BBC

10:28

ВСУ готовы к контрнаступлению на врага - Зеленский

10:06

Возвращение "беглого" Ямы: сотрудники "1+1" поведали, видели ли танцора в студии

09:42

Правительство Венгрии оскандалилось провокационным роликом с "Украиной без Крыма"Видео

08:58

Пошел воевать с двумя сыновьями: под Бахмутом погиб нацгвардеец из Прикарпатья

08:28

Потеряла папу и дедушку: родные рассказали о погибшей под укрытием в Киеве 9-летней ВикеФотоВидео

Реклама
08:20

Сценарий начала Второй гражданской войны в Россиимнение

07:44

Готовится к атаке: Украина скрывает время контрнаступления, чтобы запутать РФ – Эстония

06:22

Будущее будет счастливым и богатым: приметы на 4 июня и что нельзя делать на ТроицуВидео

06:20

Почему Москва активизировала ракетные атакимнение

05:50

Как вырастить большой урожай кабачков: простые советы, которые ищут все дачники

04:42

Головоломка для самых зорких: нужно найти странную улитку за 10 секунд

04:10

"Чувствую, что не выживу": на Харьковщине из-за приказа погибли 2 курсантаВидео

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 3 июняВидео

03:40

"Не прооперировали вовремя": у Лукашенко запущенная хроническая болезнь – БульбаВидео

03:00

"Удары по максимуму": эксперт дал тревожный прогноз насчет новых атак РФ

02:20

В Сети раскритиковали Юлию Тимошенко, которая развлекалась на концерте в Конча-ЗаспеВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, почему не стоит переоценивать Кадырова и Пригожина

02 июня, пятница
23:56

В РФ страшно боятся правды: Галкин и Слепаков остаются иноагентами

23:45

Китай требует от Запада прекращения военной помощи УкраинеВидео

23:23

Тарифы на свет взлетели почти вдвое: министр сказал, когда ожидать новых повышений

22:59

"Поклонники Кремля взлетели на воздух": Федоров о подрыве авто возле Мелитополя

22:49

"Наступление не задерживается": Жданов сказал, когда ВСУ пойдут в атаку

22:49

Седокову подловили в ночном клубе в объятиях другого мужчиныВидео

22:09

В "Шахедах" до сих пор обнаруживают запчасти западных стран-партнеров - ДаниловВидео

21:46

Закрытые убежища в Киеве: Зеленский заговорил о "халатности" и сделал жесткое заявление

Реклама
21:22

Виталий Портников. США против "китайского мира"Видеоблоги

21:19

"Не Россия начала войну": Лукашенко сделал абсурдное заявление о войне в УкраинеВидео

21:18

"Надо сделать мертвую зону": российский пропагандист хочет уничтожить СумыВидео

20:56

Удар БПЛА под Курском: повреждены Су-34, уничтожен ЗРПК Панцирь-С1 – источникФото

20:39

"Загорается, когда вхожу в комнату": дочь Уиллиса раскрыла детали о его болезниВидео

20:32

Многие об этом даже не знают: почему в украинском языке не существует слова "бомж"Видео

19:49

Угроза новых ракетных ударов РФ: названы вероятные сроки завершения атак врага

19:41

Курсантам военных училищ хотят выплачивать более 2 тысяч гривен

19:40

Розыск Залужного и удар по Москве: звезда "Квартала 95" спародировал СоловьеваВидео

19:39

Все в дыму: российские добровольцы уничтожили оккупантов в ШебекиноВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять