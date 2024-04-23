Пугачева собирается отказаться от своего замка под Москвой

Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, может отказаться от своего замка в поселке Грязь под Москвой, в пользу своих детей.
По крайней мере, это будет самым правильным решением, что бы Примадонну не могли лишить ее наследства принудительно. По данным пропагандистского издания Teleprogramma, журналистам стало известно, что в июне артистка намерена приехать на террористическую родину, чтобы переоформить недвижимость с мужа Максима Галкина на себя, а затем сделать дарственную на замок своим детям, дочери Лизе и сыну Гарри.
По словам адвоката Александр Бенхина, такая сделка "абсолютно чистая", между мужем и женой возможны любые дарственные.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
"Все мы отлично понимаем, для чего это делается, потому что атмосфера накаляется. Они понимают, что не сегодня-завтра на Галкина могут серьезно "наехать", и тогда он уже будет отвечать имуществом. Надеются, видимо, что на Аллу Борисовну все-таки "не наедут", так как она национальное достояние. И она, в общем-то, в своих высказываниях более аккуратна, ей сложно что-то предъявить. Поэтому, естественно, они понимают, что шансов меньше, что у нее что-то будут забирать", — отметил адвокат.
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Напомним, мужа Пугачевой Максима Галкина вчера заметили возле семейного пентхауса, который артисты приобрели в 2017 году. Юморист направлялся в ресторан Pyxida, который специализируется на морской кухне.
А также недавно Алла Пугачева впервые прокомментировала теракт в "Крокус Сити Холле". Артистка заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях.
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