Пугачева появилась в образе из культового клипа 37 лет спустя - как он выглядит

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, удивила поклонников появлением в вещи, которую она носила на съемках культового клипа 37 лет назад. О модном решении Примадонны написали росСМИ.
Как оказалось, во время недавней прогулки с мужем Максимом Галкиным звезда была в бомбере со знакомым узором. Присмотревшись, поклонники заметили сходство вещи с пиджаком, который Пугачева надевала в клипе "Фотограф".
Комментаторы предположили, что Примадонна решила дать новую жизнь вещи, которая хранилась в ее гардеробе близк 40 лет. Пиджак могли укоротить и перешить в стильный бомбер, который теперь снова будет дополнять образы певицы.
"Хотите шок-контент? На фото Алла Борисовна стоит в непростом бомбере! Она перекроила свой пиджак из клипа "Фотограф" 1989 года. Вот это мы понимаем — осознанное потребление", — похвалили Пугачеву в сети.
Напомним, что на днях 76-летняя Алла Пугачева впервые появилась на публике с тростью. Снимок артистки, сделанный одной из поклонниц, быстро разлетелся по соцсетям. На фото певица запечатлена вместе со своим 49-летним мужем, комиком Максимом Галкиным, при этом состояние здоровья Примадонны вызвало активные обсуждения среди фанатов.
Ранее Главред сообщал, что звезда легендарного фильма "Назад в будущее 3" Мэтт Кларк скончался в возрасте 89 лет. Жизнь известного американского актера оборвалась в воскресенье утром из-за осложнений после операции на спине.
Также представительница Украины на "Евровидении-2026" LELEKA сделала откровенное признание о трудностях подготовки к конкурсу. Артистка не скрывает наличие психиатрического диагноза и в данный момент проходит необходимое лечение.
Вас может заинтересовать:
- Разбила сердца фанатам: "Баффи" Сара Мишель Геллар сообщила тяжелую новость
- Григорий Решетник остался сам - что произошло
- "В психиатрической больнице": LELEKA удивила признанием перед Евровидением
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
