Пугачева появилась в образе из культового клипа 37 лет спустя - как он выглядит

Кристина Трохимчук
17 марта 2026, 12:16
Алла Пугачева удивила поклонников модным выбором.
Алла Пугачева сейчас
Алла Пугачева новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Алла Пугачева появилась в вещи из клипа "Фотограф"
  • Как она выглядит спустя почти 40 лет

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, удивила поклонников появлением в вещи, которую она носила на съемках культового клипа 37 лет назад. О модном решении Примадонны написали росСМИ.

Как оказалось, во время недавней прогулки с мужем Максимом Галкиным звезда была в бомбере со знакомым узором. Присмотревшись, поклонники заметили сходство вещи с пиджаком, который Пугачева надевала в клипе "Фотограф".

Алла Пугачева - как выглядит сейчас
Алла Пугачева - как выглядит сейчас / фото: instagram.com, alin.ka_17

Комментаторы предположили, что Примадонна решила дать новую жизнь вещи, которая хранилась в ее гардеробе близк 40 лет. Пиджак могли укоротить и перешить в стильный бомбер, который теперь снова будет дополнять образы певицы.

"Хотите шок-контент? На фото Алла Борисовна стоит в непростом бомбере! Она перекроила свой пиджак из клипа "Фотограф" 1989 года. Вот это мы понимаем — осознанное потребление", — похвалили Пугачеву в сети.

Алла Пугачева - "Фотограф" клип
Алла Пугачева - "Фотограф" клип / скрин из видео

Напомним, что на днях 76-летняя Алла Пугачева впервые появилась на публике с тростью. Снимок артистки, сделанный одной из поклонниц, быстро разлетелся по соцсетям. На фото певица запечатлена вместе со своим 49-летним мужем, комиком Максимом Галкиным, при этом состояние здоровья Примадонны вызвало активные обсуждения среди фанатов.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что звезда легендарного фильма "Назад в будущее 3" Мэтт Кларк скончался в возрасте 89 лет. Жизнь известного американского актера оборвалась в воскресенье утром из-за осложнений после операции на спине.

Также представительница Украины на "Евровидении-2026" LELEKA сделала откровенное признание о трудностях подготовки к конкурсу. Артистка не скрывает наличие психиатрического диагноза и в данный момент проходит необходимое лечение.

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
Впервые в истории: Украина получила финальные условия для вступления в ЕС

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

Зашли в тупик, времени мало: МВФ бьет тревогу по поводу помощи Украине

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выглядело

"Нельзя прощать": Елена Мозговая заговорила о предательстве

