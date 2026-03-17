Пугачева появилась в образе из культового клипа 37 лет спустя - как он выглядит

Алла Пугачева удивила поклонников модным выбором.

https://stars.glavred.info/pugacheva-poyavilas-v-obraze-iz-kultovogo-klipa-37-let-spustya-kak-on-vyglyadit-10749557.html Ссылка скопирована

Вы узнаете:

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, удивила поклонников появлением в вещи, которую она носила на съемках культового клипа 37 лет назад. О модном решении Примадонны написали росСМИ.

Как оказалось, во время недавней прогулки с мужем Максимом Галкиным звезда была в бомбере со знакомым узором. Присмотревшись, поклонники заметили сходство вещи с пиджаком, который Пугачева надевала в клипе "Фотограф".

видео дня

Алла Пугачева - как выглядит сейчас / фото: instagram.com, alin.ka_17

Комментаторы предположили, что Примадонна решила дать новую жизнь вещи, которая хранилась в ее гардеробе близк 40 лет. Пиджак могли укоротить и перешить в стильный бомбер, который теперь снова будет дополнять образы певицы.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

"Хотите шок-контент? На фото Алла Борисовна стоит в непростом бомбере! Она перекроила свой пиджак из клипа "Фотограф" 1989 года. Вот это мы понимаем — осознанное потребление", — похвалили Пугачеву в сети.

Алла Пугачева - "Фотограф" клип / скрин из видео

Напомним, что на днях 76-летняя Алла Пугачева впервые появилась на публике с тростью. Снимок артистки, сделанный одной из поклонниц, быстро разлетелся по соцсетям. На фото певица запечатлена вместе со своим 49-летним мужем, комиком Максимом Галкиным, при этом состояние здоровья Примадонны вызвало активные обсуждения среди фанатов.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что звезда легендарного фильма "Назад в будущее 3" Мэтт Кларк скончался в возрасте 89 лет. Жизнь известного американского актера оборвалась в воскресенье утром из-за осложнений после операции на спине.

Также представительница Украины на "Евровидении-2026" LELEKA сделала откровенное признание о трудностях подготовки к конкурсу. Артистка не скрывает наличие психиатрического диагноза и в данный момент проходит необходимое лечение.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред