"В психиатрической больнице": LELEKA удивила признанием перед Евровидением

Певица рассказала о подготовке к Евровидению 2026.

LELEKA - Евровидение 2026

Вы узнаете:

Сколько стоит сделать номер для Евровидения

Почему LELEKA пьет антидепрессанты

Певица LELEKA, которая представит Украину на конкурсе "Евровидение-2026", рассказала о трудностях подготовки к выступлению на главной европейской сцене. Как призналась певица в интервью Сашку Гетьману, сложнее всего — профинансировать номер и поддерживать стабильное ментальное состояние.

Как отметила LELEKA, для подготовки достойного номера для Евровидения может быть недостаточно и 100 тысяч евро. Сейчас главной задачей артистки является поиск средств для воплощения творческой задумки.

LELEKA - Национальный отбор

"Это сейчас у нас первоочередная и самая сложная задача, которая больше всего меня беспокоит и вселяет наибольший страх — найти эти средства. На самом деле та сумма, которую вы назвали (100 тыс евро - прим. ред.), слишком мала для того, чтобы сделать яркий номер. Учитывая те расценки, которые есть на Евровидении, ты в такую сумму не укладываешься", — поделилась артистка, отметив, что на номер она рассчитывает потратить около 300 тысяч евро.

Также LELEKA рассказала о том, как на ее участие в Евровидении может повлиять ментальное состояние. Певица откровенно призналась, что у нее есть психиатрический диагноз и она проходит лечение. На конкурс она обязательно возьмет с собой антидепрессанты.

LELEKA - диагноз

"Почему я назвала антидепрессанты как одну из трех вещей — потому что у меня есть определенный диагноз, потому что я находилась в психиатрической больнице и я лечусь. И поэтому они (антидепрессанты — прим. ред.) мне просто необходимы", — поделилась LELEKA.

Leleka, Лелека

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Ани Лорак, сменившая украинский паспорт на российский, получила очередную награду в Москве. Однако триумф артистки-беглянки оценили далеко не все: даже в российском шоу-бизнесе остались недовольны тем, что именно она получила это признание.

Также Анастасия Ткаченко легла под нож хирургов ради бариатрической операции. Артистка откровенно рассказала поклонникам, что долго не могла решиться на уменьшение объема желудка, но в итоге выбрала этот путь борьбы с лишним весом.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

