"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

Кристина Трохимчук
17 марта 2026, 05:55
Недавно Ани Лорак стала российской "певицей года".
Ани Лорак - певица года в РФ
Ани Лорак - певица года в РФ / коллаж: Главред, скрин из видео

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, получила премию "Певица года" в РФ. Однако не все представители российского шоу-бизнеса остались довольны тем, что сбежавшая из Украины артистка получила такое признание, сообщают российские Telegram-каналы.

Откровенно о триумфе Лорак на премии "Виктория" высказалась российская певица Mona. Молодая артистка считает, что Лорак забирает место у молодых и перспективных звезд. Также она высказалась об Ани Лорак, отметив, что она до сих пор не является "своей" для бомонда страны-агрессора и многие помнят о ее украинском происхождении.

Ани Лорак с дочкой на российской премии
Ани Лорак с дочкой на российской премии / скрин из видео

"Называть певицей года Ани Лорак нельзя. Во-первых, она не наша, во-вторых, уже немного устарела, нужно давать дорогу более молодым и перспективным, как это делает Филипп Киркоров", — заявила Mona.

Иронии ситуации добавляет то, что певицей года на этой премии могла стать Лолита Милявская — еще одна предательница Украины. Также награду Лорак вручил Филипп Киркоров, который является ее близким другом и прокладывал путь певице на российской сцене.

Ани Лорак
Ани Лорак вызвала возмущение российских звезд / фото: instagram.com, Ани Лорак

Напомним, что во время премии "Виктория" дочь Ани Лорак устроила сцену во время вручения награды ее матери. София заливалась слезами и позже заявила, что была уверена в проигрыше Лорак.

Ранее Главред сообщал, что были обнародованы новые подробности о состоянии здоровья блогера и ведущей Валерии Чекалиной (Лерчек). На фоне судебного процесса по делу о финансовых махинациях и после рождения четвертого ребенка у знаменитости выявили онкологическое заболевание.

Также хореограф Франциско Гомес, известный как судья популярных танцевальных шоу, объявил о помолвке. Предложение руки и сердца состоялось в романтической обстановке. По словам артиста, он ответил возлюбленному без малейших раздумий.

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ани Лорак новости шоу бизнеса
©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23.

