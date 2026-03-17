"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

Недавно Ани Лорак стала российской "певицей года".

Ани Лорак - певица года в РФ / коллаж: Главред, скрин из видео

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, получила премию "Певица года" в РФ. Однако не все представители российского шоу-бизнеса остались довольны тем, что сбежавшая из Украины артистка получила такое признание, сообщают российские Telegram-каналы.

Откровенно о триумфе Лорак на премии "Виктория" высказалась российская певица Mona. Молодая артистка считает, что Лорак забирает место у молодых и перспективных звезд. Также она высказалась об Ани Лорак, отметив, что она до сих пор не является "своей" для бомонда страны-агрессора и многие помнят о ее украинском происхождении.

"Называть певицей года Ани Лорак нельзя. Во-первых, она не наша, во-вторых, уже немного устарела, нужно давать дорогу более молодым и перспективным, как это делает Филипп Киркоров", — заявила Mona.

Иронии ситуации добавляет то, что певицей года на этой премии могла стать Лолита Милявская — еще одна предательница Украины. Также награду Лорак вручил Филипп Киркоров, который является ее близким другом и прокладывал путь певице на российской сцене.

Напомним, что во время премии "Виктория" дочь Ани Лорак устроила сцену во время вручения награды ее матери. София заливалась слезами и позже заявила, что была уверена в проигрыше Лорак.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

