Анна Седокова заскучала по своему прошлому в ВиаГре.

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Анна Седокова новости - Седокова обрезала волосы и сменила цвет из-за развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Певица украинского происхождения Анна Седокова, которая молчит про войну в Украине, но продолжает поддерживать связь со страной-оккупантом, на днях заявила, что окончательно разорвала отношения со своим третьим мужем - латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Пара была жената 4 года. В социальных сетях они изображали идеальную семью, однако нередко выясняли отношения на публике. Теперь, когда Седокова осталась одна, она решила идти по пути клише из поп-культуры.

В первую очередь певица шокировала серией косметических и пластических процедур, которые сделали ее практически неузнаваемой. Затем Анна отправилась в парикмахерскую.

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Там артистка-молчунья сделала себе удлиненное каре и выкрасила локоны в рыжий цвет - как во времена ее участия в группе ВиаГра. Результат она показала в своем блоге в Instagram и отметила, что перевоплощение сделало ее счастливее.

Анна Седокова новости - Седокова обрезала волосы и сменила цвет из-за развода / instagram.com/annasedokova

Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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Ранее стало известно, что предательница Анна Asti сбежала в деревню - теперь певица дает концерты ветхой избе и в драном платье, запивая все это водкой в лучших традициях культуры страны-оккупанта.

Также путинистка Надежда Бабкина с трудом передвигается без помощи - в Сеть попало видео, как она шаркает и переваливается с ноги на ногу в безвкусном наряде.

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