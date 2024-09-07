Певица Анна Asti (настоящее имя - Анна Дзюба) одобрительно относится к тому, что страна-оккупант методично уничтожает и терроризирует ее родную Украину. Уроженка Черкасс молчит про войну, набивается в друзья к артистам-путинистам и расхаживает по российским шоу и фестивалям, как ни в чем не бывало.
Впрочем, кровавых рублей, Асти, по всей видимости, отчаянно не хватает. Певица-предательница может похвастаться лишь отдыхом в глухой деревне страны-оккупанта.
В своем блоге в Instagram она показала, как в порванном платье хохочет в старенькой избе. Не обошлось и без горячительных напитков - главного элемента культуры страны-агрессора.
По какой причине она сбежала в деревню, Анна Асти умалчивает. В комментариях же, то ли в шутку, то ли всерьез, пишут, что артистке деревня очень к лицу.
Кто такая Анна Асти
Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2024 года, где работает и ни слова не оговорилась о том, что РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины.
Последние звездные новости:
Ранее стало известно, что отец певца-путиниста Филиппа Киркорова Бедрос, который также является фанатом войны и издевательств над украинским народом, был экстренно госпитализирован.
Также ведущая-предательница Регина Тодоренко сделала двусмысленное заявление про ее развод с мужем Владом Топаловым, и показала, как дергает себя за волосы.
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