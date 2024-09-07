Балуется водочкой на завалинке: предательница Анна Asti сбежала в деревню

Сейчас Анне Асти только и остается, что "гастролировать" по селам РФ.

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Анна Asti новости - Анна Асти похвасталась сельским отдыхом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/asti

Певица Анна Asti (настоящее имя - Анна Дзюба) одобрительно относится к тому, что страна-оккупант методично уничтожает и терроризирует ее родную Украину. Уроженка Черкасс молчит про войну, набивается в друзья к артистам-путинистам и расхаживает по российским шоу и фестивалям, как ни в чем не бывало.

Впрочем, кровавых рублей, Асти, по всей видимости, отчаянно не хватает. Певица-предательница может похвастаться лишь отдыхом в глухой деревне страны-оккупанта.

В своем блоге в Instagram она показала, как в порванном платье хохочет в старенькой избе. Не обошлось и без горячительных напитков - главного элемента культуры страны-агрессора.

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По какой причине она сбежала в деревню, Анна Асти умалчивает. В комментариях же, то ли в шутку, то ли всерьез, пишут, что артистке деревня очень к лицу.

Анна Asti новости - Анна Асти похвасталась сельским отдыхом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/asti

Кто такая Анна Асти Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2024 года, где работает и ни слова не оговорилась о том, что РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины.

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Ранее стало известно, что отец певца-путиниста Филиппа Киркорова Бедрос, который также является фанатом войны и издевательств над украинским народом, был экстренно госпитализирован.

Также ведущая-предательница Регина Тодоренко сделала двусмысленное заявление про ее развод с мужем Владом Топаловым, и показала, как дергает себя за волосы.

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