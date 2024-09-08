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"Походочка выдает": путинистка Надежда Бабкина с трудом передвигается без помощи

Анна Подгорная
8 сентября 2024, 21:34
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Фанатка издевательств над украинцами самостоятельно теперь может делать лишь неудачные уколы филлеров.
Надежда Бабкина
Надежда Бабкина новости - путинистка Бабкина еле ходит / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ngbabkina

74-летняя певица-путинистка Надежда Бабкина, в перерывах между подобострастным пресмыканием перед кровавой кремлевской властью и распиванием дифирамбов преступлениям страны-оккупанта, не вылезает из кресел косметологов. Из-за филлеров ее лицо перекосило и стало едва узнаваемым.

Впрочем, скрыть это артистка не пытается, а наоборот - выпячивает и всячески подчеркивает ярким макияжем. Но если о лице Бабкина усердно заботится, на все остальное она мало обращает внимание.

Так в социальных сетях поклонницы русского мира появилось свежее видео, которое с головой выдало ее реальный возраст. Безвкусно одетая в горчичный удлиненный пиджак, салатовую блузку, черную юбку и черные босоножки певица посетила очередные продажные выборы в стране-агрессоре. При этом до урны Бабкина еле доковыляла - перекатывалась с ноги на ногу и очень осторожно переступала, едва сохраняя равновесие.

видео дня

В комментариях путинистку раскритиковали за нелепы наряд, и отметили, что возраст после этого видео Бабкиной ничем не удастся скрыть: "Как бы рожу не натягивала, а ноги еле передвигает", "Бабка бабкой. Безвкусица, как оделась", "Походняк выдает в ней бабку", "Да, походочка выдает", "Старость не скрыть никакими подтяжками!" и пр.

Кто такая Надежда Бабкина?

Надежда Бабкина – советская русская народная и эстрадная певица, исследовательница народной песни, педагог. Народная артистка РСФСР (1992). Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Член партии "Единая Россия" с 2001 года. Активно поддерживает преступную войну в Украине и путинский режим. 11 марта 2014 года поддержала Российскую агрессию в Крыму, подписав коллективное обращение к российской общественности "Деятели культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму".

Последние звездные новости:

Ранее стало известно, что предательница Анна Asti сбежала в деревню - теперь певица дает концерты ветхой избе и в драном платье, запивая все это водкой в лучших традициях культуры страны-оккупанта.

Также молчунья Анна Седокова подтвердила третий развод с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой: он продержался дольше остальных многочисленных мужчин певицы - целых 4 года.

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