"Психанула": Даша Астафьева удивила сменой имиджа

Артистка решилась на экстремальный эксперимент с прической.

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Даша Астафьева новости - у Астафьевой новый образ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева за свою карьеру сменила множество образов. При этом артистке всегда удается сохранять свой особенный шарм.

Вероятно, из-за этого Астафьева и не против смелых экспериментов с внешностью. Так на свежих фото в Instagram она появилась с новой стрижкой: обрезала волосы до плеч и сделала прямую челку выше бровей.

Поклонники были удивлены преображением, хотя и восприняли новый образ артистки благосклонно. Дашу буквально засыпали комплиментами.

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Отвечая на добрые слова в свой адрес в комментариях, Астафьева призналась, как у нее вообще появилась челка. Артистка отметила, что она "психанула", что привело к таким переменам.

Даша Астафьева новости - у Астафьевой новый образ / instagram.com/da_astafieva

Кто такая Даша Астафьева? Дарья (Даша) Викторовна Астафьева — украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008—2017), сообщает "Википедия".

Кто такая Даша Астафьева / Фото: Главред

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