"Просто не забывай": Влад Яма публично обратился к жене

Кратко:
- Влад Яма обратился к жене Лилиане
- Что написал ей хореограф
Украинский хореограф Влад Яма, который сбежал из Украины жить в США еще в начале полномасштабной войны в Украине, поздравил свою жену Лилиану с днем рождения.
На своей странице в соцсетях Яма опубликовал фото Лилианы и написал для нее теплое пожелание. Вот только что-то Яма никак не мог определиться, на каком языке написать поздравление для жены, поэтому сделал это сразу на трех: украинском, английском и даже на русском.
"Ты мое чудо! С днем рожденья, любовь! Огромное спасибо за все прекрасное и хорошо, что ты делаешь в этом мире! Спасибо за то, что ты являешься этому миру! Ты даруешь счастье и свет всем вокруг. Горжусь тобой и твоими успехами! Просто не забывай, что ты - лучшая" – отметил беглец.
Лилиана сразу же отреагировала на публикацию и написала комментарий к ней.
"Плачу, потому что счастлива! Любовь – наша суперсила", - написала жена хореографа.
Также Лилиана показала снимок с букетом роз и добавила эмоджи украинского флага.
Влад Яма - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.
А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.
Вас может заинтересовать:
- "Боже мой": известный ведущий рассказал, как Екатерина Осадчая выглядит в жизни
- "Долгожданное чудо": Ирина Сопонару объявила о пополнении в семье с иностранцем
- "Мне до одного места": беглец Винник высказался о помощи ВСУ и своем патриотизме
Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред