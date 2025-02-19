"Просто не забывай": Влад Яма публично обратился к жене

Влад Яма показал, как сейчас выглядит его жена.

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Влад Яма показал свою жену / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма

Кратко:

Влад Яма обратился к жене Лилиане

Что написал ей хореограф

Украинский хореограф Влад Яма, который сбежал из Украины жить в США еще в начале полномасштабной войны в Украине, поздравил свою жену Лилиану с днем рождения.

На своей странице в соцсетях Яма опубликовал фото Лилианы и написал для нее теплое пожелание. Вот только что-то Яма никак не мог определиться, на каком языке написать поздравление для жены, поэтому сделал это сразу на трех: украинском, английском и даже на русском.

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"Ты мое чудо! С днем ​​рожденья, любовь! Огромное спасибо за все прекрасное и хорошо, что ты делаешь в этом мире! Спасибо за то, что ты являешься этому миру! Ты даруешь счастье и свет всем вокруг. Горжусь тобой и твоими успехами! Просто не забывай, что ты - лучшая" – отметил беглец.

Лилиана сразу же отреагировала на публикацию и написала комментарий к ней.

"Плачу, потому что счастлива! Любовь – наша суперсила", - написала жена хореографа.

Также Лилиана показала снимок с букетом роз и добавила эмоджи украинского флага.

Лилиана Яма с букетом от мужа / фото: скрин instagram.com, Лилиана Яма

Влад Яма / инфографика: Главред

Влад Яма - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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Кто такой Влад Яма? Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

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