Прощай, кукушечка: Мадонна в ресторане пихала в себя овощи

Мадонна на четвереньках показала развлечения с тыквой / instagram.com/madonna

До Хэллоуина еще более трех недель, а Мадонна уже начала подготовку к празднику всех святых. Правда, в своей привычной, сумасшедшей манере.

На своей странице в Instagram поп-легенда выложила серию фотографий, на которых развлекается в ресторане с неизвестным молодым мужчиной по имени Генри Чизли.

Гуляки выбрали уютный столик возле стены, украшенной шаржами на известных личностей Америки, среди которых оказался и писатель-романист Джеймс Болдуин, сварливо поглядывающий на полуобнаженную парочку, которая развлекается рядом.

Вероятно, Мадж решила повторить мотив картины: встав на красный диванчик на четвереньки, она схватила крохотную тыкву, которой начала совершать обратно-поступательные движения в области своих ягодиц - то ли она настолько любит Хэллоуин (одним из главных символов которого являются тыквы), то ли она совершенно утратила возможность привлечь своих фанатов еще хоть чем-то, кроме эпатажа.

Мадонна на четвереньках показала развлечения с тыквой / instagram.com/madonna

Ранее американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид приняла участие в Парижской неделе моды - на подиум она вышла топлес, а платье "наносили" прямиком на ее голое тело.

Также американская актриса и модель, звезда Основного инстинкта, 64-летняя Шэрон Стоун снялась для мужского журнала в пикантном платье, которое обнажило ее грудь.

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