Мадонна с младшим сыном в парных развратных костюмах сплясали на вечеринке

Мадонна сплясала с сыном в парных костюмах на вечеринке / instagram.com/madonna

Американская певица и поп-идол Мадонна отпраздновала 17-летие своего сына Дэвида Банды костюмированной вечеринкой в стиле диско. Заглавной темой вечера был хит американской группы Earth, Wind & Fire - Boogie Wonderland.

Для празднования был арендован огромный зал, украшенный черными и серебряными воздушными шарами. Гости были одеты в клеш и блестки, и поздравляли молодого человека с новым годом его жизни.

Дэвид ничуть не стесняется своей двойственной натуры, поэтому для праздника выбрал изумрудный сверкающий костюм и черную шелковую блузку с глубоким вырезом. В таком виде он лихо отплясывал в туфлях на высокой платформе.

Под стать сыну нарядилась и сама Мадонна. Правда, добавила немного шика в своем новом стиле - мини-шорты, колготки в сеточку, вышитая рубашка и ковбойская шляпа украшали тело 64-летней певицы. Песни и пляски на дне рождения сына она опубликовала на своей странице в Instagram.

Дэвид Банда Мвале Чикконе-Ричи - второй сын Мадонны и ее второго мужа, британского режиссера Гая Ричи. Это также первый усыновленный певицей ребенок. Дэвид попал в семью в возрасте одного года, и с тех пор воспитывается Мадонной. Кроме танцев молодой человек увлекается футболом, и сейчас получает образование в Лиссабоне.

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