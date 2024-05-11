Пророссийского участника "Евровидения" сняли с финала: что произошло

Нидерландского участника Евровидения 2024 Йоста Кляйна (Joost Klein) руководство Европейского вещательного союза (EBU) отстранило от участия в финале конкурса

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Йост Кляйн не будет принимать участие в финале "Евровидения-2024" / коллаж Главред, фото Instagram

Поп-музыканта из Нидерландов Йоста Кляйна руководство Европейского вещательного союза (EBU) сперва отстранило от репетиции финала "Евровидения-2024" из-за его комментариев относительно участницы из Израиля. Об этом сперва сообщило британское издание The Telegraph. Но потом на официальном сайте песенного конкурса появилось сообщение, что Клейн вообще не будет участвовать в финале "Евровидения-2024" ‒ из-за заявления, которое подала на него в полицию женщиной из съемочной группы.

В EBU не уточняют, в чем заключался "инцидент". Однако местные СМИ утверждают, что Кляйн совершил насильственные действия в отношении одной из сотрудниц конкурса. Впоследствии появилась информация, что звезда не вступал в физическую ссору, однако угрожал женщине.

"Полиция проводит расследование по факту запугивания. Преступление было совершено на арене в Мальме в четверг вечером. Подозреваемого, мужчину, выслушали. Он не находится под стражей", - сообщил в комментарии агентству AFP представитель полиции Швеции Пелле Вамстад.

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"Пока расследование идет своим чередом, его (Йоста - Главред) дальнейшее участие в конкурсе нецелесообразно. Мы хотели бы уточнить, что, вопреки некоторым сообщениям в СМИ и спекуляциям в социальных сетях, этот инцидент не связан с каким-либо другим исполнителем или членом делегации. Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и спокойную рабочую обстановку для всех сотрудников конкурса. В свете этого поведение Йоста Кляйна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса", ‒ сообщили в EBU.

Накануне во время пресс-конференции израильской участницы "Евровидения-2024" Иден Голан Йост резко прервал ее беседу с журналистами. И критически высказался относительно участия конкурсантки, намекая на продолжающуюся военную операцию ЦАХАЛа в Секторе Газа.

Журналист спросил у израильской участницы ‒ считает ли она, что ее участие в конкурсе создает "риск и опасность для других участников". Позднее модератор конференции заявил, что она может не отвечать, но в разговор грубо вмешался Кляйн и кинул реплику: "Почему бы и нет?"

Затем он продолжил слушать ответ Голан, высокомерно скрестив руки на груди и закрыв глаза.

После этого в ЕВU заявили, что выступление Кляйна на генеральной репетиции перед финальным выступлением было отменено из-за этого "инцидента"

"Расследование инцидента с нидерландским артистом на нынешнем конкурсе Евровидения все еще продолжается. Также проводятся консультации между EBU и AVROTROS, голландской телекомпанией, участвующей в проекте. Пока расследование продолжается, EBU решил, что Йост Кляйн не будет выступать во время второй генеральной репетиции конкурса, за который голосуют жюри в 37 странах-участницах. Вместо этого будет использовано его выступление во втором полуфинале", ‒ говорится в сообщении.

В телекомпании AVROTROS тоже оперативно прокомментировали ситуацию с Кляйном.

"Мы приняли к сведению дисквалификацию EBU. AVROTROS считает дисквалификацию непропорциональной и шокирован этим решением. Мы глубоко сожалеем об этом и вернемся к этому вопросу по существу позже", - сказали телевизионщики.

Нельзя не сказать о том, что Кляйн уже после начала полномасштабного военного вторжения страны-агрессора РФ в Украину спокойно давал концерты в России. Кроме того, в одной из песен он прямо говорил, что "любит страну-агрессора". Это был трек, который был представлен 11 марта 2022 года под названием "Jackass", который Кляйн исполнил в дуэте с российским музыкантом CMH.

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.

Евровидение 2024 - что стоит знать

Напомним, итальянская певица зажгла главную сцену второго полуфинала Евровидение 2024. Анжелина Манго, которая исполнила песню "La Noia", заработала аплодисменты буквально с первых аккордов своей песни с латиноамериканскими мотивами.

После того как украинские участницы - Alyona Alyona и Jerry Heil - довели до слез мощным выступлением в первом полуфинале, их шансы на победу увеличились. Именно поэтому артистки "прыгнули" с четвертой строчки на третью.

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