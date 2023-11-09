Пропали без вести: Игорь Ласточкин потроллил Влада Яму и Олега Винника

Еще больше актуального юмора и волонтерских миссий ждет зрителей в новых эпизодах "Лиги Смеха. Волонтерский десант 2".

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"Лига Смеха. Волонтерский десант 2".

Актер и юморист Игорь Ласточкин высмеял Влада Яму и Олега Винника в проекте "Лига Смеха. Волонтерский десант 2". Он стал тренером нового спецсезона на телеканале ТЕТ и вышел на сцену вместе с уникальной командой – "Сборная Национальной гвардии Украины". Военными, которые с первых дней полномасштабного вторжения держали оборону на Харьковском и Херсонском направлениях.

В первой игре сезона "Лига Смеха. Волонтерский десант 2" они разыграли миниатюру об опасности на так называемом "культурном фронте". Игорь Ласточкин, пользуясь случаем, потроллил танцовщика Влада Яму и певца Олега Винника, которые после 24 февраля 2022 года по тихому выехали из Украины и якобы "пропали без вести".

"Я понимаю, вы военные с боевым опытом, но ведь и здесь на культурном фронте тоже очень опасно. Я серьезно. Здесь не так ярко, как вам показывают по телевизору. Помните Яму, Винника? Пропали без вести. Здесь надо осторожнее, потому что это единственный фронт, на котором тишина в зале может контузить. Здесь "Дикая дичка" не пройдет", – высказался Игорь Ласточкин на сцене.

Не обошел вниманием юморист и тех артистов, которые устраивают псевдоблажные концерты и под предлогом волонтерства большую часть средств кладут себе в карман.

"Лига Смеха. Волонтерский десант 2".

"Артисты делали концерты, собрали 3 миллиона, на армию 20 процентов отправили. Вот и считайте потери", - высмеял Ласточкин звезд-псевдоволонтеров.

Еще больше актуального юмора и волонтерских миссий ждет зрителей в новых эпизодах "Лиги Смеха. Волонтерский десант 2". Каждую пятницу в 20:00 на телеканале ТЕТ команды соревнуются не за титул победителя, а за право доставить помощь украинским защитникам и защитницам. В осеннем спецсезоне их оценивают новые тренеры - Ирина Сопонару, Иван Кухарчук, Тарас Стадницкий, Настя Оруджова, Влад Куран, Александр Степаненко, а также тренеры-чемпионы – Игорь Ласточкин и Станислав Боклан.

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