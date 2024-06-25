Пропагандист Борис Корчевников заговорил о своих похоронах - что случилось

Путинист Борис Корчевников задумался о похоронах после ухудшения состояния здоровья.

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Борис Корчевников задумался о смерти / коллаж: Главред, фото: t.me/boriskorchevnikov

Российский ведущий и один из главных путинских пропагандистов страны-террориста РФ Борис Корчевников уже много лет борется с опухолью мозга. После операции путинист начал стремительно терять слух.

Как признался Борис росСМИ, он уже начал просить Бога об исцелении, ведь работать ему стало слишком тяжело.

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Пропагандист, кстати, уже задумался о смерти и о похоронах.

"Я хочу, чтобы знали, что все, что они говорят, я слышу и скорблю о том, что не могу ответить" – заявил Корчевников.

Кто такой Борис Корчевников? Борис Корчевников - российский телеведущий, медиаменеджер, журналист, общественный деятель, пропагандист, актёр театра, кино и телевидения. За "распространение российской пропаганды" в ходе вторжения России в Украину находится в санкционных списках всех стран Евросоюза, Украины и Швейцарии.

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