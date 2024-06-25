Пропагандист Борис Корчевников заговорил о своих похоронах - что случилось

Российский ведущий и один из главных путинских пропагандистов страны-террориста РФ Борис Корчевников уже много лет борется с опухолью мозга. После операции путинист начал стремительно терять слух.
Как признался Борис росСМИ, он уже начал просить Бога об исцелении, ведь работать ему стало слишком тяжело.
Пропагандист, кстати, уже задумался о смерти и о похоронах.
"Я хочу, чтобы знали, что все, что они говорят, я слышу и скорблю о том, что не могу ответить" – заявил Корчевников.
Кто такой Борис Корчевников?
Борис Корчевников - российский телеведущий, медиаменеджер, журналист, общественный деятель, пропагандист, актёр театра, кино и телевидения. За "распространение российской пропаганды" в ходе вторжения России в Украину находится в санкционных списках всех стран Евросоюза, Украины и Швейцарии.
Российские пропагандисты - последние новости
Отметим, Маргарита Симоньян снова полезла в личную жизнь певицы Аллы Пугачевой и ее мужа-артиста Максима Галкина и взялась обсуждать бывших мужей Пугачевой.
А также пропагандистка Маргарита Симоньян решила прокомментировать внешность Мисс Никарагуа, которая и завоевала главную корону на "Мисс Вселенная 2023". Однако, она, не смогла обойти стороной и Украину.
Вас может заинтересовать:
- Оккупантка Симоньян рассказала, как стелится перед свекровью
- "Дадут ТЯО!": Соловьев истерикой отреагировал на удары ВСУ оружием США по России
- Скабеева оказалась честнее Латыниной: решающий аргумент
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред