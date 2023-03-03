"Произошло кровоизлияние": Данилко пришлось отменить концерты Сердючки из-за серьезной болезни

Андрей Данилко, которого знают благодаря сценическому образу Верки Сердючки, перенес свой концерт в Таллине (Эстония), запланированный на 5 марта.

Андрей Данилко / коллаж фото УНИАН

Легендарный украинский комик и поп-исполнитель Андрей Данилко (он же − Верка Сердючка) вынужден был перенести свое выступление в Таллине (столица Эстония), запланированный на 5 марта. О причине отмены концертов (тяжелая форма ларингита у музыканта) сообщает эстонское издание Limon.

"У Андрея Данилко на фоне ларингита, произошло кровоизлияние в голосовую связку. Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель", – поделились помощники звезды с журналистами.

Как оказалось позже, из-за болезни артиста был отменен и перенесен не только концерт в Эстонии, а также даты всего европейского тура Сердючки. Все из-за резкого ухудшения состояния здоровья исполнителя.

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Сам Данилко пока свое состояние никак не комментировал и с поклонниками по этому поводу не связывался.

Напомним, ранее Андрей Данилко выразил мнение, что правящая верхушка РФ на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках.

В частности такое впечатление производят костюмы и мундиры на официальных лицах РФ, которые надеты на них на официальных мероприятиях. По словам Данилко, выглядят они, будто сняты с чужого плеча.

До того Данилко рассказал, почему, на его взгляд, диктатор Путин начал войну в Украине.

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