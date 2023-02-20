Верка Сердючка разболтала диагноз Андрея Данилко

Больше недели артист, превозмогая боль, выводит Сердючку и ее команду на сцену.

Андрей Данилко не отменяет концерты, несмотря на болезнь / instagram.com/v_serduchka

Украинскому музыканту Андрею Данилко приходится делить со своим сценическим "я" страницы в социальных сетях. И если Данилко - человек сдержанный и по большей части молчаливый, то Верка Сердючка - дама, которая за словом в карман не полезет.

Сейчас артист ездит с благотворительными концертами по Европе, и в СМИ нет-нет, да проскакивают новости о серьезной болезни артиста. Но тут вмешалась Верка, и пролила свет на настоящее положение вещей.

На странице Сердючки и Данилко в Instagram появился пост-благодарность посетителям концерта в Барселоне. Благодаря ему и выяснилось, что Андрей Данилко выходит на сцену больным, но не отказывает своим поклонникам в возможности насладиться незабываемым шоу.

видео дня

Артист уже больше недели страдает ларингитом (воспаление гортани). Обычно болезнь сопровождается высокой температурой, болью в горле и осипшим голосом. Тем не менее Данилко продолжает выходить на сцену несмотря на плохое самочувствие. И искренне благодарит каждого зрителя за внимание.

"Барселона, вы просто ❤️! Просим извинений за голос, не успели вылечить ларингит, к сожалению… Украина победит!" - пишет музыкант в социальных сетях.

Ранее украинская актриса Анна Саливанчук рассказала об операции, которая ей предстоит после сильного падения - уже в больнице ей диагностировали сотрясение мозга и перелом носа, а результаты анализов показались врачам подозрительными.

Также латвийская певица Лайма Вайкуле показала свои настоящие волосы без парика - после слухов о рецидиве онкологии артистке приписывают различные симптомы, вплоть до облысения.

Другие новости: