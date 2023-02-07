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Переполох в РФ: россиян отлавливают за песни Сердючки

7 февраля 2023, 15:13
Российские правоохранители устроили погоню за мужчиной, который слушал Верку Сердючку.
Верка Сердючка
Верка Сердючка / скриншот Instagram

Россиян внезапно напугали песни Верки Сердючки в Москве. Жителю столицы РФ досталось за композицию "Все будет хорошо", которую тот включил в своей машине.

Это произошло в Москве на Лубянской площади, очевидцы сняли все на видео и поделились им в сообществе Avtozak live.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина ехал по дороге и слушал легендарную песню Сердючки, как вдруг его заметили сотрудники ДПС.

Российские правоохранители остановили машину. Очевидцы сообщали, что перед этим они включали громкоговоритель и просили мужчину выключить песню Сердючки.

Судя по всему, на этом они решили не ограничиваться, а потому остановили мужчину "для разговора". Дальнейшая судьба россиянина, который разозлил ДПС невинной песней "Все будет хорошо", неизвестна.

Напомним, ранее украинский музыкант, воплощающий на сцене образ Верки Сердючки, Андрей Данилко рассказал, что на самом деле думает о молчании Аллы Пугачевой о войне в Украине.

Также Данилко резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и рассказал, как его нужно наказать за вторжение в Украину.

В одном из последних интервью он признался, что застрелил бы Путина, если бы у него была возможность его встретить. Сейчас Данилко считает недостаточным такое наказание для Путина.

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Автор: Сергей Кущ
новости России Верка Сердючка
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