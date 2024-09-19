Проект МУР заявил, что ТЦК мобилизовал весь технический состав группы

Творческий проект МУР заявил, что представители территориального центра комплектования мобилизировали весь технический состав команды накануне концерта в Ужгороде, который состоялся 18 сентября.
Об этом сообщили на странице МУР в Instagram.
"ТЦК мобилизовали весь технический состав команды. Перед представлением в Ужгороде сейчас. Актеры собирают декорации, организатор тура становится за световую пушку, кабели системы звука подсоединяем к местной системе, что делать дальше по туру — мы не знаем. Но мы узнаем. И решим этот вопрос", — написали МУР в сториз.
Что известно о МУР
МУР — это творческое объединение, которое занимается тем, что рассказывает об украинской литературе таким образом, что поэты и прозаики прошлого становятся современными фигурами.
Альбом "Ти [Романтика]" - это реп-мюзикл из 17 треков, связанных с сюжетом: историей репрессий украинских писателей ХХ века.
МУР мобилизировали, но выступление состоялось:
При этом там уверяли, что спектакль состоится по плану.
Уже после завершения концерта, МУР сообщили, что выступление все-таки состоялось, несмотря на то, что началось оно с 2-х часовым опозданием.
Позже hromadske написало, что по словам представителей МУР, их техническую группу мобилизовали накануне концерта в Ужгороде, когда они ехали в город после спектакля в Черновцах.
"Группа в составе 5 человек с честью выполняют свой долг, сейчас проходя обучение в учебном центре в Житомире. Всем спасибо за поддержку, театральная труппа продолжает тур, ведь спектакль говорит как раз о том, что история повторяется и объясняет почему нам нужно усиливать борьбу против врага", — заявили в МУР.
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