Актрисе Лии Ахеджаковой, которая осуждает военное вторжение России в Украину, запретили лежать.
Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, врачи диагностировали 86-летней артистке воспаление седалищного нерва и разрешили ей лежать только в двух случаях: когда спит и когда занимается сексом.
"Сильные боли в спине у актрисы появились недавно. Месяц назад она обратилась в больницу, сказала: двигаться не могу, наклоняться не могу, бессонница замучила. Медики обследовали её и выявили проблемы с седалищным нервом. Заявили: нужно пройти курс терапии и главное — придерживаться строгого распорядка дня", - пишут пропагандисты.
Кто такая Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова - советская и российская актриса театра и кино; народная артистка террористической России. Двукратная обладательница национальной премии "Ника" за лучшие женские роли второго плана в фильмах "Небеса обетованные" и "Изображая жертву".
В феврале 2022 года выступила против военного вторжения России в Украину. 8 февраля 2023 года театр "Современник" убрал из своего репертуара последний спектакль "Игра в джин" с участием Ахеджаковой в связи с её антивоенной позицией. 5 апреля 2023 года Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, пишет Википедия.
2 сентября 2023 года главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении Ахеджаковой по административной статье о "дискредитации" российской армии
Актрисе рекомендовали лечебную физкультуру, вовремя ложиться спать, а также просыпаться в одно и тоже время.
"Спать только на комфортном матрасе в тёмной прохладной комнате. Важно: в течение дня принимать горизонтальное положение лишь тогда, когда хочется вздремнуть или предаться плотским утехам.
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Ранее актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину, рассказала, почему разочаровалась в российском диктаторе.
Также стоит отметить, что 84-летняя актриса призналась, что на нее уже лежит донос в прокуратуре и ее вскоре признают иноагентом. В то же время Ахеджакова не собирается уезжать из России.
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