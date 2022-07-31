Продюсер рассказал, в какой стране сейчас живет София Ротару

София Ротару переехала из Украины во время войны / instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару недавно начала активней выражать свою общественную позицию, и, к огромному неудовольствию российского шоубиза, осталась на стороне Украины.

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабной войны в Украине, артистка заявила, что остается в Киеве. Однако в росСМИ появились слухи о том, что Ротару обосновалась США.

Об этом якобы сообщает продюсер Леонид Дзюник. Так, по его словам, Софии Михайловне предлагал российское гражданство обезумевший президент РФ. Однако она отказалась, и предпочитает поддерживать Украину из Америки.

"Она остается на своей стороне, которую она выбрала после того, как отказалась от российского гражданства, предложенного Путиным. Она уехала, живет в Америке, но продолжает оставаться гражданкой Украины. А для тех, кто вырос в Советском Союзе, она остается Ротару, спевшей "Я, ты, он, она! Вместе – целая страна", - заявил Дзюник.

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Ранее грузинский актер и эстрадный певец, Заслуженный артист Украины Вахтанг Кикабидзе назвал войну геноцидом украинского народа, а Зеленского "настоящим мужиком".

Украинский музыкант и актер Сергей Бабкин поддавался критике за то, что покинул Украину во время полномасштабной войны. Артист объяснил, почему оказался за границей.

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