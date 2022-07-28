РосСМи сообщили, что София Ротару определилась, на чьей она стороне

София Ротару / УНИАН

Украинская и молдавская певица София Ротару, которая в последнее время не озвучивала свою позицию о военном вторжении россии в Украину, наконец обозначила свою позицию.

По крайней мере так считают российские СМИ, которые обратили внимание на пост певицы об украинской государственности.

"Столь незатейливым образом певица наглядно дала понять, какую страну на самом деле считатет родной", - написало издание Дни.ру.